    Chattisgarh power plant blast: ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু, ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত একাধিক

    প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেলে সিংহিতারাই গ্রামের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বয়লার টিউবে বিস্ফোরণ ঘটে।

    Published on: Apr 14, 2026 7:41 PM IST
    By Sritama Mitra
    মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলায় একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি বয়লার বিস্ফোরণে ৯ জন শ্রমিক নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেলে সিংহিতারাই গ্রামের বেদান্ত লিমিটেডের বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি বয়লার টিউবে বিস্ফোরণ ঘটে বলে শক্তি এলাকার পুলিশ সুপার প্রফুল ঠাকুর জানিয়েছেন।

    ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত একাধিক! উঠছে বহু তথ্য
    ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত একাধিক! উঠছে বহু তথ্য

    ‘নয়জন শ্রমিক মারা গেছে এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়, অন্যরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আহতরা পার্শ্ববর্তী রায়গড় জেলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন’ বলে জানান তিনি। একটি বিবৃতিতে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এই ঘটনাটি ঘটেছে সিঙিতারাই প্ল্যান্টের একটি বয়লার ইউনিটে, যার মধ্যে তার সাব-কন্ট্রাক্টর, এনটিপিসি জিই পাওয়ার সার্ভিসেস লিমিটেডের কর্মীরা জড়িত ছিলেন, যা ইউনিটটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা বিস্তারিত জানার প্রক্রিয়াধীন আছি এবং আমাদের অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

    বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বোত্তম সম্ভাব্য চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করাই তাদের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঘটনার পরপরই স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের দল ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয়। ঘটনাস্থলে আরও কেউ আটকা পড়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

    ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে জানিয়েছেন। সাই বলেছিলেন যে তদন্ত করা হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছত্তিশগড় কংগ্রেস সভাপতি দীপক বেইজ বলেন, প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট ও প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ক্ষমতাসীন দলকে লক্ষ্য করে বেইজ বলেন, ‘এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়, হত্যাকাণ্ড। বিজেপির অপশাসনের অধীনে, শিল্প দুর্ঘটনায় মৃত্যু থামছে না।’ তিনি নিহতদের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

    উল্লেখ্য, গুজরাটের কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণের কয়েকদিন পরে গুজরাটের বনসকান্থা জেলার একটি কারখানার গুদামে বয়লার বিস্ফোরণে আগুন লেগে ২১ জন নিহত এবং আরও ছয়জন আহত হওয়ার কয়েক দিন পরে এদিন ছত্তিশগড়ের ঘটনাটি ঘটে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। তথ্য সৌজন্য HT )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

