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    Modi to Wangchuk: ২৬ দিন পরে অনশন ভাঙলেন সোনম ওয়াংচুক, তাঁকে কী বার্তা দিলেন মোদী?

    প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন, 'আমি সোনমজিকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব আগের ওজন ও সুস্থতা ফিরে পান। সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' মোদীর এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর তা রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

    Published on: Jul 24, 2026, 09:17:32 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Narendra Modi to Sonam Wangchuk: টানা ২৬ দিনের অনশন শেষে সমাজকর্মী ও পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী ওয়াংচুককে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তিনি যেন দ্রুত আগের শারীরিক সুস্থতা ফিরে পান।

    **EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this screengrab from a video posted on late July 23, 2026, Union Health Minister JP Nadda offers a drink to social activist and educator Sonam Wangchuk as Union Minister of State Jitendra Singh looks on during the breaking of Wangchuk's 26-day indefinite hunger strike, at Medanta Hospital, in Gurugram. (Handout via PTI Photo)(PTI07_24_2026_000009B) (PTI)
    **EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this screengrab from a video posted on late July 23, 2026, Union Health Minister JP Nadda offers a drink to social activist and educator Sonam Wangchuk as Union Minister of State Jitendra Singh looks on during the breaking of Wangchuk's 26-day indefinite hunger strike, at Medanta Hospital, in Gurugram. (Handout via PTI Photo)(PTI07_24_2026_000009B) (PTI)

    প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন, 'আমি সোনমজিকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব আগের ওজন ও সুস্থতা ফিরে পান। সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' মোদীর এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর তা রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

    গত ২৮ জুন থেকে নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন সোনম ওয়াংচুক। দীর্ঘ ২৬ দিনের অনশনের পর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস পাওয়ার পর তিনি অনশন ভাঙেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং, লেহ-লাদাখের অ্যাপেক্স বডির প্রতিনিধিরা, চিকিৎসক এবং ওয়াংচুকের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্যে আসা ভিডিওতে দেখা যায়, দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজ হাতে তাঁকে পানীয় খাইয়ে অনশন ভাঙাতে সাহায্য করছেন।

    অনশন ভাঙার পর ওয়াংচুক বলেন, ‘আমি কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত যে আজ অনশন শেষ করতে পারছি। সবাইকে ধন্যবাদ।’ এরপর স্ত্রী গীতাঞ্জলির দিকে তাকিয়ে তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘গীতাঞ্জলি সব সময় আমার পাশে থেকেছে। শুধু ধন্যবাদ নয়, আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।’

    অনশন প্রত্যাহারের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হয়। জেপি নাড্ডা জানান, দিল্লির যন্তর-মন্তরে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনকারীদের এবং ২০ জুলাই সংসদ অভিযানে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা না করার বিষয়ে সরকার ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। পাশাপাশি সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে স্থায়ী সমাধান এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সাম্প্রতিক নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে আত্মহত্যা করা পড়ুয়াদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও সরকার ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে।

    এদিকে, ওয়াংচুক অনশন ভাঙলেও আন্দোলন থেকে সরে আসেনি ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সামাজিক মাধ্যমে ওয়াংচুককে তাঁর ‘অসাধারণ সাহস ও আত্মত্যাগ’-এর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'নিজের জীবন বাজি রেখে আপনি গোটা দেশের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছেন। আপনার জীবন দেশের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।' তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যন্তর-মন্তরে তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে।

    অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আরও কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস কোনও সাধারণ ঘটনা নয়; এটি লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সংসদের আগামী অধিবেশনে এ-সংক্রান্ত একটি বিল দ্রুত পাশ করানোর চেষ্টা করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

    সব মিলিয়ে, সোনম ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহারের মাধ্যমে আপাতত অচলাবস্থার অবসান হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষা সংস্কার এবং আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা আগামী দিনেও জারি থাকবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Modi To Wangchuk: ২৬ দিন পরে অনশন ভাঙলেন সোনম ওয়াংচুক, তাঁকে কী বার্তা দিলেন মোদী?
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