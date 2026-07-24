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    CJP Govt Meet:ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা চাই,কেন্দ্রের কাছে কাল পর্যন্ত সময়! অনড় সিজেপি, প্রশ্নফাঁস নিয়ে মোদী মন্ত্রিসভায়…

    সিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা এদিন সাংবাদিকদের জানান, 'ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার আগামিকাল বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়েছে। আমরা আশা করি, সরকার শীঘ্রই তাঁকে সরিয়ে দেবে।'

    Published on: Jul 24, 2026, 15:39:59 IST
    By Sritama Mitra
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    অবশেষে সিজেপির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের হাইভোল্টেজ দ্বিতীয় দফার বৈঠক সম্পন্ন হল। দিল্লিতে এদিন দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। তবে এই সাক্ষাতে সিজেপির তরফে সাফ জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে তাঁরা অনড়। সিজেপির তরফে বলা হয়েছে, কেন্দ্র আগামিকাল পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছে।

    ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা চাই,কেন্দ্রকে কাল পর্যন্ত সময় দিল CJP! মোদী মন্ত্রিসভায় পাশ..
    ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা চাই,কেন্দ্রকে কাল পর্যন্ত সময় দিল CJP! মোদী মন্ত্রিসভায় পাশ..

    সিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা এদিন সাংবাদিকদের জানান, 'ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার আগামিকাল বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়েছে। আমরা আশা করি, সরকার শীঘ্রই তাঁকে সরিয়ে দেবে।' কনস্টিটিউশন ক্লাবে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকের পর সিজেপিজাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানান যে, সরকার তাঁদের দুটি দাবি মেনে নিয়েছে। সিজেপি দাবি জানিয়েছে যে, আত্মহত্যা করা নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে এখনও অনড় আরশোলারা। সিজেপি নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংদের মধ্যে বৈঠকের তৃতীয় পর্বটি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডা বৈঠকটিকে ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ’ বলে অভিহিত করলেও এর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেননি। সিজেপি র কোনও দাবি সরকার মেনে নিয়েছে কি না, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। নাড্ডা জানিয়েছেন,'পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের তিনটি প্রধান দাবি ও পাঁচটি সংস্কার প্রস্তাব ছিল। আমরা তাদের জানিয়েছি যে, আগামীকাল বিকেলে আমরা আবারও তাদের সঙ্গে দেখা করব।'

    বিক্ষোভ প্রশমিত করতে এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ শান্ত করার লক্ষ্যে সরকারের তৎপরতা জোরদার করার মধ্যেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হল। এই প্রেক্ষাপটে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এমন একটি বিল অনুমোদন করেছে যাতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের জন্য কঠোর শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে এক সেলফি ভিডিওর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই পদক্ষেপটি নেওয়া হলো। জানা গিয়েছে, মোদী মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত সেই বিল পাশ করে দিয়েছে। এবার সংসদে সেই বিলের অগ্নিপরীক্ষার দিকে তাকিয়ে সব মহল।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/CJP Govt Meet:ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা চাই,কেন্দ্রের কাছে কাল পর্যন্ত সময়! অনড় সিজেপি, প্রশ্নফাঁস নিয়ে মোদী মন্ত্রিসভায়…
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