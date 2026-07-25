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    Commonwealth Games India Medal Alert: সবজি বিক্রি, ই-রিকশা চালানো… এবার কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রথম পদক ঝান্ডু কুমারের

    পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের পদকের খাতা খুললেন ২৮ বছরের ঝান্ডু কুমার। তবে তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যের গল্প শুধু একটি পদকের নয়, বরং দারিদ্র্য, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং অদম্য লড়াইয়ের এক অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী।

    Published on: Jul 25, 2026, 08:01:19 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Commonwealth Games India Medal Alert: কমনওয়েলথ গেমসের দ্বিতীয় দিন ভারতের ঝুলিতে এল প্রথম পদক। পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের পদকের খাতা খুললেন ২৮ বছরের ঝান্ডু কুমার। তবে তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যের গল্প শুধু একটি পদকের নয়, বরং দারিদ্র্য, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং অদম্য লড়াইয়ের এক অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী।

    পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের পদকের খাতা খুললেন ২৮ বছরের ঝান্ডু কুমার।
    পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের পদকের খাতা খুললেন ২৮ বছরের ঝান্ডু কুমার।

    পোলিও আক্রান্ত ঝান্ডু কুমারের জন্ম বিহারে। ছোটবেলা থেকেই আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কখনও সবজি বিক্রি করেছেন, আবার কখনও ই-রিকশা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন। এমনকি ২০২৩ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার জন্য নিজের গাড়িও বিক্রি করে দেন তিনি। সেই কঠিন পথ পেরিয়েই আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের হয়ে পদক জিতে ইতিহাস গড়লেন।

    হেভিওয়েট বিভাগে ঝান্ডু প্রথমে ১৮১ কেজি এবং পরে ১৯০ কেজি সফলভাবে তুলতে সক্ষম হন। মোট ১৩০.৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিনি ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেন। শেষ প্রচেষ্টায় ১৯৬ কেজি তোলার চেষ্টা করলেও সফল হননি। এই ইভেন্টে ভারতের আরেক প্রতিযোগী সুধীর ১১৪.১ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন। নাইজেরিয়ার ইদ্রিস রিলুওয়ান ১৩২.৮ পয়েন্ট নিয়ে স্বর্ণপদক জেতেন, আর ম্যাথিউ হার্ডিং ১৩১ পয়েন্ট নিয়ে রুপো পান।

    ঝান্ডুর ক্রীড়া জীবন শুরু হয়েছিল প্যারা অ্যাথলেটিক্স দিয়ে। শট পুট ও ডিসকাস থ্রো-তে জেলা ও রাজ্য স্তরে একাধিক পদক জিতেছিলেন তিনি। পাশাপাশি সাধারণ পাওয়ারলিফটিং প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়ে নিজের অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। কোচের পরামর্শে ২০২২ সালে প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে যোগ দেন এবং কলকাতায় প্রথম প্রতিযোগিতাতেই রুপোর পদক জিতে নজর কাড়েন।

    এরপর তাঁর সাফল্যের গ্রাফ দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হয়। ২০২৫ সালে ৭২ কেজি বিভাগে জাতীয় রেকর্ড গড়েন ঝান্ডু। প্রথমে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ২০৫ কেজি তুলে পুরনো রেকর্ড ভাঙেন, তারপর খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমসে ২০৬ কেজি তুলে নিজেরই রেকর্ড আরও উন্নত করেন। বিশ্ব প্যারা পাওয়ারলিফটিং ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এশিয়া-ওশেনিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতার পাশাপাশি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সেরা ছয়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

    এদিকে পুরুষদের লাইটওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেন ভারতের অশোক মালিক। ১৪৩.৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনি চতুর্থ স্থানে শেষ করেন। এই বিভাগে ইংল্যান্ডের মার্ক সোয়ান স্বর্ণপদক জেতেন, নাইজেরিয়ার রোল্যান্ড এজুরুইকে রুপো এবং মালয়েশিয়ার বনি বানইয়াউ গুস্তিন ব্রোঞ্জ পান।

    প্যারা সাঁতারেও ভারতের আশা জাগিয়েছিলেন কার্তিক বুদিগিনা। পুরুষদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস১৩ ফাইনালে তিনি ৫৭.৫৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন। তাঁর সতীর্থ ইমাম আলি ১ মিনিট ৩.৭৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে সপ্তম হন। দক্ষিণ আফ্রিকার নাথান হেন্ড্রিক্স স্বর্ণ, স্কটল্যান্ডের স্টিফেন ক্লেগ রুপো এবং ইংল্যান্ডের ম্যাথিউ রেডফার্ন ব্রোঞ্জ জেতেন।

    দ্বিতীয় দিনের শেষে মাত্র একটি পদক এলেও একাধিক ইভেন্টে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের লড়াই ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে। বিশেষ করে ঝান্ডু কুমারের অনবদ্য সাফল্য এবং সংগ্রামের কাহিনি কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের অন্যতম বড় প্রাপ্তি হয়ে থাকবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Commonwealth Games India Medal Alert: সবজি বিক্রি, ই-রিকশা চালানো… এবার কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রথম পদক ঝান্ডু কুমারের
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