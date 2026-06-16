DRDO Missile Test: সফল ফ্লাইট টেস্ট DRDO-র লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইলের, ভারতের কৌশলগত সক্ষমতায় নতুন মাইলফলক

DRDO Missile Test: সফল ফ্লাইট টেস্ট DRDO-র লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইলের, ভারতের কৌশলগত সক্ষমতায় নতুন মাইলফলক
প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্রুজ মিসাইলটি DRDO-এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং ভারতীয় শিল্প সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় এর ন্যাভিগেশন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাব-সিস্টেম নির্ভুলভাবে কাজ করে।
ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) সফলভাবে তাদের নতুন প্রজন্মের লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল (LRLACM)-এর ফ্লাইট টেস্ট সম্পন্ন করেছে। ওডিশার উপকূলে অবস্থিত ড. এ পি জে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে এই পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষায় নির্ধারিত সব লক্ষ্য সফলভাবে অর্জিত হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্রুজ মিসাইলটি DRDO-এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং ভারতীয় শিল্প সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় এর ন্যাভিগেশন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাব-সিস্টেম নির্ভুলভাবে কাজ করে।
মিসাইলটির সফল পরীক্ষাকে ভারতের দীর্ঘ-পাল্লার নির্ভুল আঘাত হানার সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ক্রুজ মিসাইল শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে দূরপাল্লা থেকে নির্ভুল আঘাত হানার ক্ষেত্রে কৌশলগত সুবিধা দেয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষার মাধ্যমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি যাচাই করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থা তৈরিতে সহায়ক হবে। ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জের বিভিন্ন ট্র্যাকিং সিস্টেম পুরো উড়ান পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ডেটা সংগ্রহ করে।
রক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং DRDO-র বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট শিল্প অংশীদারদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই অর্জন ভারতের আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দেশের কৌশলগত নিরাপত্তা সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, LRLACM ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনার দীর্ঘ-পাল্লার স্ট্রাইক ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। এটি মূলত শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কৌশলগত স্থাপনায় নির্ভুল আঘাত হানার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা আধুনিক যুদ্ধনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সাফল্যের ফলে ভারতের দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও ‘আত্মনির্ভর ভারত’ উদ্যোগ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More