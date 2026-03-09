Edit Profile
    Ex-Pakistan player on T20 World Cup: এটা কৌশল? ভারত T20 বিশ্বকাপ জিততেই NZ-র উপরে খেপে লাল প্রাক্তন পাকিস্তানি তারকা

    এটা কৌশল? ভারত তৃতীয়বারের জন্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততেই নিউজিল্যান্ডের উপরে খেপে লাল হয়ে গেলেন প্রাক্তন পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার। কথা শোনালেন কিউয়ি অধিনায়ককে। সেইসঙ্গে দাবি করলেন যে ক্রিকেটের পুরনো প্রবাদ পালটে গিয়েছে।

    Published on: Mar 09, 2026 6:11 PM IST
    By Ayan Das
    নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে গুঁড়িয়ে তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলেছে ভারত। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই মেগা ফাইনালে কিউয়িদের পারফরম্যান্স নিয়ে এখন কাটাছেঁড়া চলছে বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের কয়েকটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা বোলার মহম্মদ আমির। যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ভারত এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেই উঠবে না।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরে হতাশ নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরে হতাশ নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)

    আমিরের ভবিষ্যদ্বাণী ও ভারতের দাপট

    আমির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠলেও ভারত পারবে না। কিন্তু ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত যেভাবে নিউজিল্যান্ডকে একপেশে ম্যাচে পর্যুদস্ত করেছে, তাতে আমিরের সেই দাবি ধোপে টেকেনি। ভারতের দেওয়া ২৫৬ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন-আপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। কার্যত কিউয়িদের ব্যাটিংয়ের প্রথম ছয় ওভারেই নিশ্চিত হয়ে যায় ভারতের জয়।

    স্যান্টনারের কোন ভুলে চটেছেন আমির?

    সেই আবহে পাকিস্তানের একটি টিভি শো ‘হারনা মানা হ্যা’-তে আলোচনা চলাকালীন আমির স্যান্টনারের বোলিং পরিবর্তন এবং রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, ভারতের ওপেনার অভিষেক শর্মা যখন ক্রিজে ছিলেন, তখন স্যান্টনারের উচিত ছিল স্পিন আক্রমণ শানানো। কারণ অভিষেক স্পিনের বিরুদ্ধে কিছুটা নড়বড়ে। কিন্তু স্যান্টনার তাঁকে আউট করার জন্য জ্যাকব ডাফিকে নিয়ে আসেন, যা আমিরের মতে ছিল এক চরম 'কৌশলগত ভুল'।

    আমির বলেন, ‘আমি নিউজিল্যান্ডের বোলিং পরিবর্তনের ধরন একদমই বুঝতে পারিনি। আপনারা জানেন অভিষেক শর্মা স্পিনারদের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়েন, সেখানে ডাফিকে নিয়ে আসার কোনও অর্থ হয় না। কিউয়ি বোলাররা সমানে ওয়াইড বল করছিল এবং সেই বলগুলোতেই ছক্কা খাচ্ছিল।’ আমির আরও যোগ করেন যে, ২০০৫ সাল থেকে তিনি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে অনুসরণ করছেন। কিন্তু কোনও বড় ম্যাচে কিউইদের এতটা চাপে থাকতে তিনি আগে কখনও দেখেননি।

    ব্যাটিং শক্তির জয়জয়কার

    সেইসঙ্গে ভারতীয় ব্যাটারদের ‘ক্রেডিট’ দেন আমির। সাধারণত বলা হয় ‘বোলাররা টুর্নামেন্ট জেতায়’। কিন্তু ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপ এই প্রবাদকে ভুল প্রমাণিত করেছে বলে মনে করেন আমির। সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে ভারত যেভাবে ২৫০-এর বেশি রান স্কোরবোর্ডে তুলেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে এবং ইশান কিষানদের বিধ্বংসী ব্যাটিং নিউজিল্যান্ডকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছিল।

