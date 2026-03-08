Edit Profile
    T20 World Cup 2026 All Awards List: বুমরাহের ‘মুকুট’ উঠল সঞ্জুর মাথায়, এবার T20 বিশ্বকাপে কে কোন পুরস্কার জিতলেন?

    জসপ্রীত বুমরাহের ‘মুকুট’ উঠল সঞ্জু স্যামসনের মাথায়। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কে কোন পুরস্কার জিতলেন?

    Published on: Mar 08, 2026 11:18 PM IST
    By Ayan Das
    ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। আর স্বভাবতই পুরস্কারজয়ীদের তালিকায় ভারতীয়দের দাপট দেখা গেল। বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন সঞ্জু স্যামসন। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। এবার বুমরাহের ‘মুকুট’ গেল সঞ্জুর মাথায়। আর বুমরাহ ফাইনালের সেরা হলেন। গতবার ফাইনালেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন ভারতের তারকা পেসার। এবারও সেই ধারা অব্যাহত রাখলেন। সার্বিকভাবে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক হলেন। আটটি ম্যাচে মোট ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। ২৮ ওভারে খরচ করেছেন মাত্র ১৭৪ রান। ইকোনমি রেট হল ৬.২১। স্ট্রাইক রেট হল ১২।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরে উচ্ছ্বাস বুমরাহ, সঞ্জুদের। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরে উচ্ছ্বাস বুমরাহ, সঞ্জুদের। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পুরস্কার তালিকা

    ১) বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়: সঞ্জু স্যামসন (বিশ্বকাপে ৩২১ রান করেছেন, গড় ৮০.২৫, স্ট্রাইক রেট ১৯৯.৩৭)।

    ২) বিশ্বকাপ ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়: জসপ্রীত বুমরাহ (চার ওভারে ১৫ রান দিয়ে চার উইকেট)।

    ৩) সর্বোচ্চ রান: সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান)।

    ৪) সর্বাধিক উইকেট: জসপ্রীত বুমরাহ (১৪ উইকেট)।

    ৫) চ্যাম্পিয়ন দল: ভারত।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট

    ১) জসপ্রীত বুমরাহ (ভারত): ১৪ উইকেট।

    ২) বরুণ চক্রবর্তী (ভারত): ১৪ উইকেট।

    ৩) শ্যাডলি ক্লড ভ্যান শালকউইক (আমেরিকা): ১৩ উইকেট।

    ৪) ব্লেসিং মুজারাবানি (জিম্বাবোয়ে): ১৩ উইকেট।

    ৫) আদিল রশিদ (ইংল্যান্ড): ১৩ উইকেট।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান

    ১) সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান): ৩৮৩ রান।

    ২) টিম সেফার্ত (নিউজিল্যান্ড): ৩২৬ রান।

    ৩) সঞ্জু স্যামসন (ভারত): ৩২১ রান।

    ৪) ইশান কিষান (ভারত): ৩১৭ রান।

    ৫) ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড): ২৯৮ রান।

    ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস

    ১) যুববাজ শর্মা (কানাডা): ১১০ রান।

    ২) জেকব বেথেল (ইংল্যান্ড); ১০৫ রান।

    ৩) ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড): অপরাজিত ১০০ রান।

    ৪) হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড); ১০০ রান।

    ৫) পাথুম নিশঙ্কা (শ্রীলঙ্কা); অপরাজিত ১০০ রান।

    © 2026 HindustanTimes