Trump on FIFA World Cup Red Card Row: রেফারিই ‘সাসপেক্ট’, বিশ্বকাপে US ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানোয় খেপে গেলেন ট্রাম্প

Trump on FIFA World Cup Red Card Row: রেফারিই ‘সাসপেক্ট’, বিশ্বকাপে US ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানোয় খেপে গেলেন ট্রাম্প
Trump on FIFA World Cup Red Card Row: বিশ্বকাপে মার্কিন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানোয় রেফারিকেই ‘সাসপেক্ট’ বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, ওটা ফাউলই ছিল না। সেটার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।
Trump on FIFA World Cup Red Card Row: বিশ্বকাপের লাল কার্ড বিতর্কে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রম্প। তিনি দাবি করেন, আমেরিকার ফুটবলার ফোলারিন বালোগুনকে যে লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি ভুল ছিল। কারণ ওটা ফাউলই ছিল না। কেন ফাউল ছিল না, তাও ব্যাখ্যা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেইসঙ্গে যে ব্রাজিলিয়ান রেফারি রাফায়েল ক্লস লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন আমেরিকান তারকাকে, তাঁকে সরাসরি ‘খুব সন্দেহভাজন’ বলেও আক্রমণ করেন ট্রাম্প।
কেন ফাউল ছিল না? ব্যাখ্যা করলেন ট্রাম্প
সোমবার ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি খেলা দেখেছি। আমি খেলাধুলো ভালোবাসি। আমি খেলা খুব ভালো বুঝি, খুব ভালো। ওটা ফাউল ছিল না। ওটা ন্যূনতম নিয়মভঙ্গও ছিল না। দু'জন নিজেদের পূর্ণ গতিতে দৌড়াচ্ছিল। আর সেইসময় ধাক্কা খেয়েছিল।' ট্রাম্প আরও দাবি করেন, যখন আপনি দৌড়াচ্ছেন, তখন অপরজনের পায়ের ঠিক কোন জায়গায় পা রাখবেন, সেটা ওরকমভাবে বোঝা যায় না। তাঁর কথায়, ‘ও কোনও ভুল করেনি। ও আমাদের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।’
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রেফারিকে 'সাসপেক্ট' বললেন ট্রাম্প
সেই রেশ ধরে রেফারিকে সরাসরি আক্রমণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফুটবলের নিয়ম নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়ে তিনি দাবি করেন, ‘এই রেফারি…..ওঁর যদি অতীত থাকেন, তাহলে উনি একটু সন্দেহভাজন (সাসপেক্ট)। আমি বলতে চাই না। কারণ আমি বিতর্ক চাই না। কিন্তু ওঁর অতীত দেখলে (বুঝবেন যে) উনি একজন সন্দেহভাজন। উনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না।’
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ফিফাকে ফোন করেন, স্বীকার ট্রাম্পের
তারইমধ্যে ট্রাম্প স্বীকার করে নিয়েছেন যে বালোগুনের সাসপেনশন তুলতে ফিফার সঙ্গে কথা বলেন। ফিফার তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে যে ট্রাম্পের চাপের কাছে নতিস্বীকার করা হয়নি। বরং স্বাধীনভাবেই মার্কিন তারকার সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ফিফার তরফে। যদি চলতি বিশ্বকাপে বাকি যে ফুটবলাররা লাল কার্ড দেখেছেন, তাঁদের এক ম্যাচ নির্বাসিত হতে হয়েছে।
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ফিফার সিদ্ধান্তে বিরক্ত বেলজিয়াম
সেইসবের মধ্যে মার্কিন স্ট্রাইকারের নির্বাসন তুলে নেওয়া নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বেলজিয়াম। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে খেলবে আমেরিকা। সেই আবহে ফিফার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বেলজিয়াম ফুটবল ফেডারেশন।
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