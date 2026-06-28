FIFA World Cup Updates: ৬ গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়ার, সমীকরণের শেষ লাইনে লেখা ছিল ইরানের বিদায়
নাটকীয়তার সব উপাদানই ছিল আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার ম্যাচে। দুই দলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষ হয়েছে ৩-৩ গোলের ড্রয়ে। এই ফলেই শেষ পর্যন্ত লাভবান হয়েছে আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়া। দুই দলই নিশ্চিত করেছে শেষ ৩২-এ জায়গা, আর সমস্ত সমীকরণের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে ইরান।
বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ দিনে নাটকীয়তার সব উপাদানই ছিল আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার ম্যাচে। দুই দলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষ হয়েছে ৩-৩ গোলের ড্রয়ে। এই ফলেই শেষ পর্যন্ত লাভবান হয়েছে আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়া। দুই দলই নিশ্চিত করেছে শেষ ৩২-এ জায়গা, আর সমস্ত সমীকরণের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে ইরান। গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে এশিয়ার দলটিকে।
ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। একের পর এক গোল আর পাল্টা গোলে ম্যাচটি পরিণত হয় দর্শকদের জন্য দারুণ উপভোগ্য লড়াইয়ে। কোনও দলই হার মানতে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৩-৩ সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচে দুই দলেরই লক্ষ্য পূরণ হয়।
এই ড্রয়ের ফলে রানার্সআপ হিসেবে নকআউট পর্বে উঠেছে অস্ট্রিয়া। তবে শেষ ৩২-এ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। পরবর্তী রাউন্ডে ইউরোপের পরাশক্তি স্পেনের মুখোমুখি হতে হবে অস্ট্রিয়াকে। স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচটি যে তাদের জন্য বড় পরীক্ষা হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
অন্যদিকে, গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করলেও সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দলগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়ে নকআউট নিশ্চিত করেছে আলজেরিয়া। শেষ ৩২-এ তাদের প্রতিপক্ষ সুইজারল্যান্ড। তুলনামূলকভাবে স্পেনের বদলে সুইজারল্যান্ডকে পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতেই থাকবে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা। যদিও নকআউট পর্বে কোনও প্রতিপক্ষকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই, তবুও কাগজে-কলমে এই ড্র আলজেরিয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত অনুকূল বলেই মনে করা হচ্ছে।
তবে দিনের সবচেয়ে বড় হতাশার নাম ইরান। গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার পর সমান পয়েন্টের লড়াইয়ে গোল ব্যবধানই শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের তালিকায় জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয় ইরান। ফলে বিশ্বকাপে তাদের স্বপ্ন থেমে যায় গ্রুপ পর্বেই।
ইরানের জন্য এই বিদায় আরও বেদনাদায়ক, কারণ পুরো টুর্নামেন্টজুড়েই তারা লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়েছিল। একাধিক ম্যাচে কঠিন প্রতিপক্ষকে চাপে ফেললেও শেষ পর্যন্ত সামান্য গোল ব্যবধানের কারণে নকআউটের টিকিট হাতছাড়া করতে হয়। ফুটবলের নিষ্ঠুর বাস্তবতা আবারও প্রমাণ করল, শুধু পয়েন্ট নয়, প্রতিটি গোলও কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
অন্যদিকে, আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়া এই নাটকীয় ড্রয়ের পর এখন পুরোপুরি মনোযোগ দেবে নকআউট পর্বে। অস্ট্রিয়ার সামনে স্পেনের কঠিন পরীক্ষা, আর আলজেরিয়া চাইবে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ দিনে এই ম্যাচটি আবারও মনে করিয়ে দিল, ফুটবল শুধু জয়-পরাজয়ের খেলা নয়; এটি সমীকরণ, অপেক্ষা, আশা-নিরাশা আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়ার এক অনন্য নাট্যমঞ্চ। সেখানে এক দলের আনন্দই অন্য দলের স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবার সেই নির্মম বাস্তবতার শিকার হলো ইরান, আর উল্লাসে ভাসল আলজেরিয়া ও অস্ট্রিয়া।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More