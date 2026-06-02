CBSE re-evaluation portal: CBSE পোর্টালে ফের সমস্যা! লগইন বিভ্রাটে দুশ্চিন্তায় কয়েক লক্ষ পড়ুয়া

CBSE: সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর নতুন অনস্ক্রিন মার্কিং সিস্টেম (ওএসএম) নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশের পর লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে সিবিএসই তাদের পোর্টাল নতুন করে খুলে দিয়েছে। ফলে পরীক্ষার্থীরা যাচাই ও পুনর্মূল্যায়ন করতে পারবেন। কিন্তু সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির এই পোর্টাল লাইভ ঘোষণার পরই বহু পড়ুয়া লগইন ত্রুটির অভিযোগ তোলেন; তাদের লগইন তথ্য আপলোডের পর স্ক্রিন 'ফ্রিজ' হয়ে যাচ্ছিল।
বোর্ড প্রথমে ২৯ মে, ২০২৬, এরপর ১ জুন এই পোর্টাল চালুর ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ১ জুন ওই পোর্টাল চালু হওয়ার কথা থাকলেও সিবিএসই এক্স হ্যান্ডলে জানায়, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য পোর্টাল চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। ২ জুন, মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বোর্ড আবেদন পদ্ধতির বিশদ তথ্য জানিয়ে দেয়। দাবি করা হয়, পোর্টাল খুলে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট পোর্টাল মারফত পড়ুয়ারা নম্বর যাচাই, উত্তরপত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ এবং পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে পারবেন। সূত্রের খবর, পোর্টাল চালু হওয়ার পর আবেদনের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই এ নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন পড়ুয়াদের একাংশ। এই বিভ্রাট ৪,০৪,৩১৯-এর বেশি পড়ুয়াকে প্রভাবিত করবে, যারা নম্বর যাচাই, উত্তরপত্র ফটোকপি ও পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক। কারণ, এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তাঁরা স্নাতকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন।
এর আগে ইন্ডিয়া টুডে-কে এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অনুমান করেন যে, যারা মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র দেখেছেন তাদের ১৫-২০ শতাংশ যাচাই বা পুনর্মূল্যায়ন চাইতে পারেন। এটি ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ আবেদনের সমান, যা বোর্ডের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম পর্যালোচনা হতে পারে। তবে দ্বাদশ শ্রেণির ফল ঘোষণার পর থেকেই পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। পড়ুয়া ও অভিভাবকরা পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যর্থতা, অতিরিক্ত ফি কাটা, রসিদ না পাওয়া, লগইন সমস্যা, ঝাপসা বা অসম্পূর্ণ উত্তরপত্র পাওয়ার অভিযোগ জানাচ্ছেন। এর আগে মে মাসেও পোর্টালটি অতিরিক্ত ট্র্যাফিকের কারণে ব্যাহত হয়েছিল। এদিকে, ভর্তি ও কাউন্সেলিং শুরুর আগে নম্বর বাড়াতে ইচ্ছুক পড়ুয়াদের মধ্যে এই বিলম্ব উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সিবিএসই এখনও সংশোধিত ১ জুন সক্রিয়করণের সময়সীমার বাইরে কোনও অতিরিক্ত ঘোষণা করেনি।