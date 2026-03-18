Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাঁচতে নয়, নিজেদের পছন্দেই অন্য প্রজাতির সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হত আদিম নারী, আজও আমাদের রক্তে আছে তাদের চিহ্ন! বলছে গবেষণা

    মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে ভাবনা পুরোপুরি বদলে দিতে পারে এই গবেষণার ফল। যাদের সম্পর্কে ভাবা হয়েছিল, তারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তারাই হয়তো আমাদের রক্তে বিরাজমান। 

    Published on: Mar 18, 2026 8:41 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মানব বিবর্তনের ইতিহাসে সবথেকে রহস্যময় অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি হলো আধুনিক মানুষ (Homo sapiens) এবং নেয়ানডার্থালদের (Neanderthals) মধ্যকার সম্পর্ক। দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, এই দুই প্রজাতির মধ্যে প্রজনন বা সংকরীকরণ (Interbreeding) ছিল নেহাতই টিকে থাকার লড়াই বা কোনো আকস্মিক ঘটনা। তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই মিলন কেবল টিকে থাকার তাগিদে নয়, বরং এটি ছিল এক সুপরিকল্পিত ‘সামাজিক পছন্দ’ (Social Choice)।

    বাঁচতে নয়, নিজেদের পছন্দেই অন্য প্রজাতির সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হত আদিম নারী! বলছে গবেষণা
    বাঁচতে নয়, নিজেদের পছন্দেই অন্য প্রজাতির সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হত আদিম নারী! বলছে গবেষণা

    ফিউচারা সায়েন্সেস (Futura Sciences) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে নেয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাদের ডিএনএ (DNA) আজও আধুনিক মানুষের শরীরে বয়ে চলেছে। ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের জেনোমে প্রায় ২ শতাংশ নেয়ানডার্থাল ডিএনএ পাওয়া যায়। দীর্ঘ সময় ধরে নৃতত্ত্ববিদরা মনে করতেন, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আধুনিক মানুষ ও নেয়ানডার্থালরা একে অপরের কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে, এই আন্তঃপ্রজাতি মিলন ছিল অনেক বেশি জটিল এবং সম্ভবত এটি উভয় গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্তের ফল।

    প্রজনন কি কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে?

    পুরানো তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন আধুনিক মানুষ আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রবেশ করে, তখন তারা স্বল্পসংখ্যক নেয়ানডার্থালদের মুখোমুখি হয়। বেঁচে থাকার জন্য সম্পদের ভাগাভাগি এবং গোষ্ঠীগত শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে তারা মিলিত হয়েছিল। কিন্তু নতুন বিশ্লেষণ বলছে, নেয়ানডার্থালরা মোটেও অসভ্য বা বুদ্ধিহীন ছিল না। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, অলঙ্কার এবং সমাধি দেওয়ার প্রথা ছিল। ফলে আধুনিক মানুষের সাথে তাদের মিলন ছিল দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদান।

    সামাজিক পছন্দের ভূমিকা

    গবেষকদের মতে, নেয়ানডার্থাল এবং আধুনিক মানুষের মধ্যে শারীরিক ও জিনগত মিল ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা একে অপরকে ‘মানুষ’ হিসেবেই গণ্য করত। এই আন্তঃপ্রজাতি মিলন সম্ভবত কোনো জোরপূর্বক ঘটনা ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ছিল পারস্পরিক সমঝোতা বা পছন্দের ফল।

    ১. সাংস্কৃতিক বিনিময়: প্রজননের মাধ্যমে কেবল ডিএনএ নয়, বরং দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শিকারের কৌশল, পাথরের হাতিয়ার তৈরির পদ্ধতি এবং বিভিন্ন সামাজিক আচার বিনিময় হয়েছিল।

    ২. জেনেটিক বৈচিত্র্য: আধুনিক মানুষ সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে, নেয়ানডার্থালদের সাথে প্রজনন ঘটালে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম স্থানীয় রোগব্যাধি ও কঠোর জলবায়ু সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করবে। এটি একটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সামাজিক কৌশল ছিল।

    নেয়ানডার্থালরা কি হারিয়ে গেছে নাকি মিশে গিয়েছে?

    এই নতুন গবেষণাটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে—নেয়ানডার্থালরা কি সত্যিই বিলুপ্ত হয়েছিল? অনেক বিজ্ঞানীর মতে, তারা প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত হয়নি বরং আধুনিক মানুষের বিশাল জনসংখ্যার সাথে মিশে গেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন সংকরীকরণ বা ‘ইন্টারব্রিডিং’ সামাজিক পছন্দের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। ধীরে ধীরে নেয়ানডার্থাল জেনোম আধুনিক মানুষের বিশাল জেনোম পুলের মধ্যে শোষিত হয়ে যায়।

    নেয়ানডার্থালরা কি আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান?
    নেয়ানডার্থালরা কি আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান?

    বিবর্তনের নতুন পাঠ

    এই আবিষ্কার আমাদের নিজেদের ইতিহাসকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়। এটি প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালেও মানুষের সম্পর্ক কেবল জৈবিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল না। সহানুভূতি, বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক বন্ধন স্থাপনের ক্ষমতা আমাদের পূর্বপুরুষদের ডিএনএ-তে আগে থেকেই ছিল। নেয়ানডার্থালরা আজ আমাদের রক্তে বেঁচে আছে এবং তাদের সাথে আমাদের মিলন ছিল মানব ইতিহাসের এক অন্যতম সফল সামাজিক পরীক্ষা।

    News/News/বাঁচতে নয়, নিজেদের পছন্দেই অন্য প্রজাতির সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হত আদিম নারী, আজও আমাদের রক্তে আছে তাদের চিহ্ন! বলছে গবেষণা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes