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    ICC Women's T20 WC Points Table: বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়েও গ্রুপ ‘এ’-র পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে নয় হরমনপ্রীতের ভারত

    বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলি শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত পয়েন্ট তালিকায় দেখা যাচ্ছে, গ্রুপ ‘এ’-তে শীর্ষস্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় পাওয়ায় রানরেটের বিচারে ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

    Published on: Jun 15, 2026 10:20 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ দুর্দান্ত সূচনা করেছে ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ থেকেই আত্মবিশ্বাসী বার্তা দিয়েছে হারমানপ্রীত কৌরের দল। সেই জয়ের সুবাদেই গ্রুপ ‘এ’-র পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারত। বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলি শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত পয়েন্ট তালিকায় দেখা যাচ্ছে, গ্রুপ ‘এ’-তে শীর্ষস্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় পাওয়ায় রানরেটের বিচারে ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ভারতও সমান দুই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ফলে সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আপাতত বেশ ভালো অবস্থানেই রয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

    আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ দুর্দান্ত সূচনা করেছে ভারত। (Jacob King/PA via AP)
    আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ দুর্দান্ত সূচনা করেছে ভারত। (Jacob King/PA via AP)

    পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় দলের ব্যাটিং এবং বোলিং—দুই বিভাগই নজর কেড়েছে। ওপেনার স্মৃতি মন্ধানার ঝকঝকে অর্ধশতরান দলের বড় স্কোর গড়ার ভিত তৈরি করে দেয়। অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরও গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করেন। তবে ম্যাচের আসল নায়ক হয়ে ওঠেন অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা। তাঁর বিধ্বংসী স্পেলে পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ কার্যত ভেঙে পড়ে। মাত্র ১০ রান খরচ করে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে তিনি বিশ্বকাপের ইতিহাসেও বিশেষ নজির গড়েন।

    এই জয়ের ফলে ভারতের নেট রানরেটও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে নকআউট পর্বের লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ গ্রুপ পর্বে একাধিক দল সমান পয়েন্টে শেষ করলে নেট রানরেটই নির্ধারণ করে দিতে পারে সেমিফাইনালের টিকিট। অন্যদিকে গ্রুপ ‘বি’-তে শুরু থেকেই আধিপত্য দেখাচ্ছে ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয়ের সুবাদে তারা গ্রুপের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিশালী দলগুলিও এই গ্রুপে থাকায় প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ভারতের সামনে এখন আরও বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রুপের পরবর্তী ম্যাচগুলিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে সেমিফাইনালের পথ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য লড়াইকে ঘিরে ইতিমধ্যেই আগ্রহ বাড়তে শুরু করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্সে স্পষ্ট, ব্যাট ও বল—দুই বিভাগেই ভারসাম্যপূর্ণ দল নিয়ে বিশ্বকাপে নেমেছে ভারত। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে বহু প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপ ট্রফির স্বপ্নও বাস্তবে পরিণত হতে পারে। আপাতত পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে আত্মবিশ্বাসী ভাবেই এগোচ্ছে হারমানপ্রীত কৌরের ভারত।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/ICC Women's T20 WC Points Table: বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়েও গ্রুপ ‘এ’-র পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে নয় হরমনপ্রীতের ভারত
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