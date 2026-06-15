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    ICC WT20 WC Harmanpreet Kaur: মিতালিকে টপকে বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতিহাস হরমনপ্রীতের, গড়লেন নতুন নজির

    পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যাট হাতে নামার আগে বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত এবং মিতালি রাজের রানসংখ্যা ছিল সমান। দু’জনের ঝুলিতেই ছিল ৭২৬ রান। ফলে মাত্র একটি রান করলেই রেকর্ডটি নিজের করে নিতে পারতেন হরমনপ্রীত।

    Published on: Jun 15, 2026 9:59 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে আরও এক সোনালি অধ্যায়ের জন্ম দিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের হয়ে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে মিতালি রাজের দখলে থাকা এই নজির ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ অধিনায়ক।

    মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেন হরমনপ্রীত। (AP)
    মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেন হরমনপ্রীত। (AP)

    পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যাট হাতে নামার আগে বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত এবং মিতালি রাজের রানসংখ্যা ছিল সমান। দু’জনের ঝুলিতেই ছিল ৭২৬ রান। ফলে মাত্র একটি রান করলেই রেকর্ডটি নিজের করে নিতে পারতেন হরমনপ্রীত। প্রত্যাশামতো সেই মাইলফলক স্পর্শ করতে খুব বেশি সময় নেননি তিনি। এরপর ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ৩৬ রানের মূল্যবান অবদান রাখেন ভারত অধিনায়ক।

    এই কৃতিত্বের মাধ্যমে মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেন হরমনপ্রীত। একসময় যে রেকর্ডকে অনেকেই অটুট বলে মনে করেছিলেন, সেটিই এখন তাঁর দখলে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মিতালি রাজ ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেই নজির অক্ষত ছিল।

    তবে শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, দলের জয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হরমনপ্রীত। তাঁর দায়িত্বশীল ইনিংসের পাশাপাশি ওপেনার স্মৃতি মন্ধানা দুরন্ত ব্যাটিং করে ৬৮ রান করেন। অন্যদিকে বল হাতে পাকিস্তানি ব্যাটিং লাইনআপকে কার্যত ধসিয়ে দেন দীপ্তি শর্মা। মাত্র ১০ রান খরচ করে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে অন্যতম সেরা বোলিং পারফরম্যান্স উপহার দেন তিনি। ব্যাট ও বলের যুগলবন্দিতে পাকিস্তানকে ৬৪ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান দুর্দান্তভাবে শুরু করেছে ভারত। দলের এই জয়ের দিনে হরমনপ্রীতের রেকর্ড গড়া সাফল্য যেন বাড়তি উজ্জ্বলতা এনে দিল।

    ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে ভারতীয় দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হরমনপ্রীত। একাধিক বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে তাঁর অবদান ভারতীয় ক্রিকেটে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এবার মিতালি রাজকে পিছনে ফেলে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করে তিনি প্রমাণ করলেন, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁর নামও সমান উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/ICC WT20 WC Harmanpreet Kaur: মিতালিকে টপকে বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতিহাস হরমনপ্রীতের, গড়লেন নতুন নজির
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