ICC WT20 WC Points Table Update: দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার ভারতের, টি২০ বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলের কোথায় হরমনপ্রীতরা?

ICC WT20 WC Points Table Update: দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার ভারতের, টি২০ বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলের কোথায় হরমনপ্রীতরা?
জয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ২। তবে নেট রান রেটের বিচারে তারা এখনও ভারতের নিচেই রয়েছে। অন্যদিকে ভারত তিনটি ম্যাচের মধ্যে দুটি জিতে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। একই পয়েন্ট থাকলেও উন্নত নেট রান রেটের কারণে গ্রুপ ১-এর শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ভারত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।
মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হারতে হলেও সেমিফাইনালের দৌড়ে এখনও ভালো জায়গাতেই রয়েছে ভারত। ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত গ্রুপ ১-এর ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারতকে। তবে এই হারের পরও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুইয়ে রয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের দল।
ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান তোলে। দলের হয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন শেফালি বর্মা। এছাড়া দীপ্তি শর্মাও গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। তবে শেষের দিকে নিয়মিত উইকেট হারানোয় ১৭০ রানের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি ভারত।
১৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেট খেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দলের জয়ের নায়ক মারিজান ক্যাপ। দুরন্ত ব্যাটিং করে তিনি ৪৫ বলে ৮১ রান করেন। তাঁর ইনিংসেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ পর্যন্ত ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় প্রোটিয়া শিবির।
এই জয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ২। তবে নেট রান রেটের বিচারে তারা এখনও ভারতের নিচেই রয়েছে। অন্যদিকে ভারত তিনটি ম্যাচের মধ্যে দুটি জিতে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। একই পয়েন্ট থাকলেও উন্নত নেট রান রেটের কারণে গ্রুপ ১-এর শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ভারত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ভারতের নেট রানরেট ২.৫১১। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার নেট রানরেট মাইনাস ০.৫৪৬।
বর্তমানে গ্রুপ ১-এর লড়াই বেশ জমে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের ঝুলিতে ৪ পয়েন্ট করে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ পেয়েছে ২ পয়েন্ট করে। পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডস এখনও জয়ের মুখ দেখেনি। ফলে সেমিফাইনালের লড়াইয়ে ভারত এখনও যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছে।
টুর্নামেন্টের শুরুতে পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। এরপর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও দাপুটে জয় তুলে নেয়। সেই দুই জয়ের সুবাদে ভারতের নেট রান রেট বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি পয়েন্ট টেবিলে।
এখন ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য পরের ম্যাচগুলো জিতে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা। ব্যাটিং বিভাগে স্মৃতি মন্ধানা, শেফালি বর্মা ও হরমনপ্রীত কৌরদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি বোলারদেরও আরও দায়িত্ব নিতে হবে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাঝের ওভারে ভারত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেনি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More