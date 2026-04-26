    White House shooting: শিক্ষক, গেম ডেভেলপার! ফের ট্রাম্পের ওপর হামলার ছক, কে এই কোল টমাস অ্যালেন?

    White House shooting: শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে হোয়াইট হাউসের বার্ষিক প্রেস ডিনারে আচমকা গুলি চলে। তড়িঘড়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

    Published on: Apr 26, 2026 1:29 PM IST
    By Sahara Islam
    White House shooting: আবারও রক্তক্ষয়ী হামলার ছক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর। শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে আয়োজিত ‘হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস ডিনারে’ গুলি চালানোর ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে। তাকে ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্স শহরের বাসিন্দা ৩১ বছর বয়সি কোল টমাস অ্যালেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত একজন শিক্ষক এবং সফটওয়্যার ডেভেলপার। তবে এ বিষয়ে সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

    কে এই কোল টমাস অ্যালেন? (via REUTERS)
    কে এই কোল টমাস অ্যালেন? (via REUTERS)

    শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে হোয়াইট হাউসের বার্ষিক প্রেস ডিনারে আচমকা গুলি চলে। তড়িঘড়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে সকল আমন্ত্রিতকেও তড়িঘড়ি হোটেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওয়াশিংটন পুলিশ ও সিক্রেট সার্ভিস সূত্রে খবর, হোটেলের মূল নিরাপত্তা স্ক্রিনিং এলাকার কাছেই হামলাকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে। পরে ট্রাম্প জানান, ওই ব্যক্তির কাছে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। হামলাকারীকে রুখতে গিয়ে এক সিক্রেট সার্ভিস অফিসার গুলিবিদ্ধ হলেও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের কারণে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটকও করা হয়েছে এবং তার পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় প্রকাশ করেনি।

    কোল টমাস অ্যালেন কে?

    লিঙ্কডইন-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোল টমাস অ্যালেন ২০১৭ সালে বিখ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং ২০২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি ডমিংগেজ হিলস থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, একই নামের একজন ব্যক্তি ২০১৭ সালে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতায় একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, অভিজ্ঞতায় একজন গেম ডেভেলপার এবং পেশায় একজন শিক্ষক।

    শিক্ষকতা

    জানা গেছে, কোল টমাস অ্যালেন দীর্ঘদিন ধরে সি২ এডুকেশন নামের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। দক্ষতার কারণে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওই সংস্থা তাকে 'টিচার অব দ্য মান্থ' ঘোষণা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিও প্রকাশ করে। লিংকডইন প্রোফাইলে নিজেকে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি নিজেকে গেম ডেভেলপার এবং শিক্ষক বলেও পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

    ভিডিও গেম ডেভেলপার

    প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি স্বাধীন ভিডিও গেম ডেভেলপার হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। জনপ্রিয় গেমিং প্ল্যাটফর্ম স্টিমে তার তৈরি বোরডম নামক ইন্ডি গেমটি ১.৯৯ ডলারে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত আছে। ২০১৮ সালে এই গেমের ট্রেডমার্কও নিবন্ধন করেছিলেন তিনি। এর আগে তিনি দক্ষিণ পাসাডেনার আইজেকে কন্ট্রোলস নামের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক বছর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে সহকারী শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ সালে অ্যালেন নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে একটি গ্রীষ্মকালীন স্নাতক গবেষণা ফেলোশিপে অংশ নিয়েছিলেন।

    একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তার দল একটি রোবোটিক্স প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিল। তার আগ্রহের তালিকায় একমাত্র বিষয় হিসেবে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ উল্লেখ রয়েছে। ২০১৭ সালে ক্যালটেকে পড়ার সময় অ্যালেন হুইলচেয়ারের জন্য একটি বিশেষ ইমার্জেন্সি ব্রেক প্রোটোটাইপ তৈরি করেন, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তায় সহায়ক ছিল। এই উদ্ভাবনের কারণে তিনি সেসময় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে শিরোনামও হয়েছিলেন।

    কমলা হ্যারিসকে অনুদান ও হামলার উদ্দেশ্যের সন্ধান

    ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের রেকর্ড থেকে জানা গেছে, ২০২৪ সালের অক্টোবরে অ্যালেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারে ২৫ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন। এই তথ্য তার রাজনৈতিক আদর্শ ও হামলার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা, তা নিয়ে গোয়েন্দারা তদন্ত করছেন। এফবিআই ও স্থানীয় পুলিশ হিলটন হোটেলে তার ব্যবহৃত রুম থেকে সংগৃহীত নথিপত্র এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলো পরীক্ষা করছে।

    News/News/White House Shooting: শিক্ষক, গেম ডেভেলপার! ফের ট্রাম্পের ওপর হামলার ছক, কে এই কোল টমাস অ্যালেন?
