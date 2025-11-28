Edit Profile
    Imran Khan Update: জেলে ‘মৃত কুঠুরিতে বাবা’,'বেঁচে থাকার প্রমাণ’ দাবি ইমরান-পুত্রের!পাকে চড়ছে পারদ

    ইমরান খানকে ঘিরে এল নয়া আপডেট।

    Published on: Nov 28, 2025 8:31 AM IST
    By Sritama Mitra
    পাকিস্তান জুড়ে ক্রমই বাড়ছে সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ঘিরে জল্পনা। সদ্য তাঁর বোনেরা দাবি করেছিলেন যে, তাঁদের সঙ্গে ইমরানকে দেখা করতে দেয়নি পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে সেখানেই বন্দি রয়েছেন পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট ক্যাপ্টেন তথা সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এমনকি ইমরানের বোনেদের সঙ্গে অভ্যব্য আচরণও করে জেল কর্তৃপক্ষ বলে দাবি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান জুড়ে প্রশ্ন উঠছে, ইমরান জীবিত কিনা, তা নিয়ে। এরই মাঝে ইমরানের পুত্র কাশিম দাবি করলেন, তাঁর বাবার বেঁচে থাকরার প্রমাণ দেওয়ার জন্য।

    ইমরান খান।REUTERS/Mohammad Ismail/File Photo (REUTERS)
    ইমরান খান।REUTERS/Mohammad Ismail/File Photo (REUTERS)

    পাকিস্তানের তেহরিক-এ ইনসফারে নেতা তথা সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ঘিরে ক্রমেই চড়ছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পারদ। ইমরানের সঙ্গে গত ৬ সপ্তাহ ধরে বাইরের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে পরিবারের দাবি। তছরুপ সহ একাধিক মামলায় জেলবন্দি রয়েছেন ইমরান। এবার তাঁর ছেলে কাশিম এক বিস্ফোরক পোস্টে দাবি করছেন, পাকিস্তানের আদিয়ালা জেলে 'মৃত কুঠুরিতে' তাঁর বাবা ইমরান খানকে। কাশিম তাঁর পোস্টে লেখেন,'আমার বাবা ৮৪৫ দিন ধরে আটক আছেন।' কাশিম লিখছেন, 'গত ছয় সপ্তাহ ধরে, তাঁকে শূন্য স্বচ্ছতা সহ একটি মৃত্যু কুঠুরিতে নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে।' বিস্ফোরক পোস্টে ইমরানের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য়েরও দাবি করেছেন কাশিম। তিনি লেখেন,'আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক কণ্ঠকে জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি। জীবনের প্রমাণ দাবি করুন, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করুন, এই অমানবিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটান এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার মুক্তির আহ্বান জানান, যিনি কেবল রাজনৈতিক কারণে আটক রয়েছেন।'

    তাঁর পোস্টে পাকিস্তানের শাহবাজ প্রশাসনের কাছে ইমরানের বেঁচে থাকার প্রমাণ চেয়েছেন ইমরান পুত্র কাশিম। এদিকে পার্টির মুখপাত্র জুলফিকার বুখারি বলেন,' তাঁর স্বাস্থ্য আমাদের উদ্বেগের বিষয়। আমরা তাঁর অবৈধ বিচ্ছিন্নতা নিয়ে চিন্তিত।' এদিকে, ইমরান খানের বোন দাবি করেছেন, ইমরানকে ঘিরে এই পরিস্থিতি পাকিস্তানে চলতে থাকলে রাস্তায় মানুষের প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী।

