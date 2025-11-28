Edit Profile
    SIR latest rule: নতুন ভোটাররা শুধু অনলাইনেই এই ফর্ম পূরণ করে নাম তুলতে পারবেন! মৃত ভোটার নিয়ে কোমর কষছে কমিশন

    মৃত ভোটারের সংখ্যা তালিকা থেকে বাদ দিতে তৎপর কমিশন।

    Published on: Nov 28, 2025 7:15 AM IST
    By Sritama Mitra
    ভোটার তালিকাকে নির্ভুল রাখতে ক্রমাগত তৎপরতায় নির্বাচন কমিশন। এদিকে, এসআইআর নিয়ে নিয়ম ঘিরে বহু প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। সদ্য কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন ভোটাররা অফলাইনে তাঁদের নাম তুলতে পারবেন না। কেবলমাত্র অনলাইনেই তাঁরা নাম তুলতে পারবেন। অনলাইনে ফর্ম-৬ পূরণ করে তাঁরা নাম তুলতে পারবেন। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে এর আগে পর্যন্ত অফলাইন ও অনলাইন দুইভাবেই নাম তোলা যেত নতুন ভোটারের। এছাড়াও বৃহস্পতিবার কমিশন সাফ জানিয়েছে, মৃত ভোটারের ফর্ম পূরণ করা হলে, কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

    নতুন ভোটাররা শুধু অনলাইনেই এই ফর্ম পূরণ করে নাম তুলতে পারবেন! কমিশন জানাল নিয়ম (PTI)
    নতুন ভোটাররা শুধু অনলাইনেই এই ফর্ম পূরণ করে নাম তুলতে পারবেন! কমিশন জানাল নিয়ম (PTI)

    ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারের নাম বাদ দিতে তৎপরতায় রয়েছে কমিশন। কোথাও যদি মৃত ভোটারের নামে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ হয়, তাহলে যিনি পূরণ করছেন তিনি জিজ্ঞাসাবাদের কোপে পড়বেন। এছাড়াও মৃত ভোটারের নামে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ হলে, ডিইও থেকে বিএলও সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে কমিশন বলে জানানো হয়েছে। ফলত, কোনও মৃত ভোটারের নাম যাতে তালিকায় না থাকে, তা নিয়ে কড়া হতে চলেছে কমিশন।

    এদিকে, নতুন ভোটারদের, নাম অনলাইনে তোলার ক্ষেত্রে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 'ই-সাইন' আধার কার্ডের মাধ্যমে ওটিপি দিয়ে করা হবে। তবে নতুন ভোটারদের নাম তোলার আবেদন আগামী ৯ ডিসেম্বর এসআইআর-র খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই করা যাবে অনলাইনে। এদিকে, ইউআইডিএআই, কমিশনকে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মৃত ভোটারের সংখ্যা। সেই সংখ্যা এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আগেই জানতে চেয়েছিল কমিশন। আপাতত জেলার ভিত্তিতে সেই তালিকা তৈরি হচ্ছে। রাজ্যের ২৪ জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে তা পাঠানো হবে। আপাতত সকলের চোখ ৯ ডিসেম্বরের খসড়া তালিকার দিকে। সেখানেই স্পষ্ট হবে যে রাজ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা কত।

