Central Govt Internship: মাসে-মাসে স্টাইপেন্ড, ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে ভারত সরকার, কতদিন আবেদন চলবে?
দেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য দারুণ সুখবর! আপনি কি পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উপার্জনের সুযোগ খুঁজছেন? তবে আপনার জন্য বড় ঘোষণা করল ভারত সরকার। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ইন্টার্নশিপ করার পাশাপাশি মিলবে মোটা অঙ্কের মাসিক স্টাইপেন্ড।
ভারত সরকারের তরফে দুটি সেরা ইন্টার্নশিপের দরজা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) এবং দ্বিতীয়টি হল কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। এই দুটিই পেড ইন্টার্নশিপ। সেটার অর্থ হল যে আপনি কাজ শেখার পাশাপাশি ভালো অঙ্কের স্টাইপেন্ডও পাবেন। আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি, এআই (AI), ম্যানেজমেন্ট, আইন বা কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন, তবে এই ইন্টার্নশিপটি আপনার জন্যই। এখানে আপনি পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে বাস্তব ফিল্ডের কাজ এবং সরাসরি অভিজ্ঞতা পাবেন।
NHAI-র ইন্টার্নশিপের খুঁটিনাটি
১) NHAI-এর অফিসিয়াল পোর্টালে যান। আপনার ইমেল এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে নিবন্ধন করুন এবং তারপর লগইন করে আপনার ফর্ম পূরণ করুন। আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৫ এপ্রিল।
২) শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। ইন্টার্নশিপ শেষে আপনাকে একটি সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে।
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকে ইন্টার্নশিপের খুঁটিনাটি
১) MeitY-এর অধীনে NICSI তাদের ইন্টার্নশিপ স্কিমের ঘোষণা করেছে। এই ইন্টার্নশিপটি পুরো ছয় মাস ধরে চলবে। এর মানে হল, আপনি শেখার এবং নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবেন।
২) এর জন্য আপনাকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে nicsi.nic.in/nicsi/internship-এ গিয়ে আবেদন করতে হবে।
৩) আবেদন করার প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ। ওয়েবসাইটে যান এবং আপনার নাম, ইমেল, ফোন নম্বর, কলেজের নাম, ডিগ্রি, সেমিস্টার এবং নম্বর (CGPA)-এর মতো প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন। এরপর আপনার নম্বরে একটি OTP আসবে, যা দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হয়ে যাবে। এরপর আপনার আইডি-পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন। তারপর আপনার একটি ভালো ছবি, কলেজ থেকে প্রাপ্ত নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC), ফরওয়ার্ডিং লেটার এবং মার্কশিট আপলোড করে ফর্ম জমা দিন।
মনে রাখবেন, আপনি যখন যোগ দিতে যাবেন, তখন আপনাকে আপনার কলেজ থেকে আসল NOC এবং ফরওয়ার্ডিং লেটার দেখাতে হবে। আপনার নির্বাচন হয়েছে কিনা, তা আপনি সরাসরি আপনার ইমেলের মাধ্যমে জানতে পারবেন। NICSI-এর এই পেইড ইন্টার্নশিপ দুটি ব্যাচে হয়: প্রথমটি হল সামার ব্যাচ (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) এবং দ্বিতীয়টি হল উইন্টার ব্যাচ (জানুয়ারি থেকে জুন)। শীতকালীন ব্যাচের জন্য রেজিস্ট্রেশন সাধারণত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে শুরু হয়।
সরকারি ইন্টার্নশিপ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
আজকের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক যুগে শুধুমাত্র ডিগ্রির জোরে কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাওয়া কঠিন। কোম্পানিগুলো এমন কর্মী চায় যারা বাস্তব জীবনে কাজ করতে জানে। এমতাবস্থায়, আপনার জীবনবৃত্তান্তে যদি ভারত সরকারের ইন্টার্নশিপের উল্লেখ থাকে, তবে তা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। এই ইন্টার্নশিপগুলি কেবল আপনার কাজের পদ্ধতিকেই উন্নত করে না, বরং আপনাকে ঊর্ধ্বতন সরকারি অফিসার এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগও দেয়। সেখানে তৈরি হওয়া নেটওয়ার্ক সারাজীবন আপনার কাজে আসবে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।