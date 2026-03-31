S-400 Air Defence System in India: বৈশাখেই পাকের ‘দুঃস্বপ্ন’ আসছে ভারতে! থাকবে কোন সীমান্ত? ৭ মাস পরে আসবে আরও ১টি
এপ্রিলেই ভারতের হাতে আসছে চতুর্থ এস-৪০০ (S-400) মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম! যা পাকিস্তানের দুঃস্বপ্ন। শত্রুদেশের ড্রোন ও বিমান রুখতে কতটা শক্তিশালী হবে ভারতের 'সুদর্শন চক্র'?
বৈশাখ মাসেই ভারতে পৌঁছে যেতে পারে চতুর্থ এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। আর সেটি মোতায়েন করা হতে পারে পাকিস্তান সীমান্তের দিকেই। সূত্র উদ্ধৃত করে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চতুর্থ এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি দল রাশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বাংলা নববর্ষের প্রথম মাসেই (এপ্রিলের শেষের দিকে) সেটি ভারতে পৌঁছে যাবে। আর পশ্চিম সেক্টরে রাজস্থানের সেটি মোতায়েন করা হবে বলে সূত্র উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
চতুর্থের ৭ মাস পরেই পঞ্চম এস-৪০০ সিস্টেম
আর সেই চতুর্থ এস-৪০০ সিস্টেম পৌঁছানোর মাসসাতেকের মধ্যে পঞ্চম 'সুদর্শন চক্র'-ও (অপারেশন সিঁদুরের সময় এস-৪০০ সিস্টেম সেই নামেই ডাকা হত) মোতায়েন করা হতে পারে ভারতে। সূত্রের খবর, আগামী নভেম্বরে পঞ্চম এস-৪০০ ডিফেন্স সিস্টেম পুরোদমে কাজ শুরু করে দিতে পারে। অপারেশন সিঁদুরের সময় যে এয়ার ডিফেন্সের দূরপাল্লার মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ৩১৪ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের পঞ্জাবের মধ্যেই একটি বড় সামরিক বিমানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। সেই সিস্টেমের ভয় পাকিস্তানের মনে এতটাই গেঁথে গিয়েছিল যে কার্যত সব সক্রিয় সামরিক বিমানই আফগানিস্তান ও ইরান লাগোয়া ঘাঁটির দিকে নিয়ে গিয়েছিল।
আরও ৫টি এস-৪০০ সিস্টেম কিনতে চায় ভারত
তারইমধ্যে আরও পাঁচটি এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ বিষয়ক কাউন্সিল। আর সেই পাঁচটি এসে গেলে ভারতের হাতে থাকা মোট এস-৪০০ সিস্টেমের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০। প্রাথমিকভাবে ২০১৮ সালে পাঁচটি এস-৪০০ সিস্টেমের বরাত দিয়েছিল ভারত। সূত্র উদ্ধৃত করে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাকি পাঁচটি সিস্টেমের জন্যও ভারত সরকার এবং রাশিয়া সরকারের মধ্যে চুক্তির যাবতীয় কাজ বছরখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।
ভারতীয় বায়ুসেনার নজরে বিধ্বংসী প্যান্টসিরও
তারইমধ্যে আরও একটি সিস্টেমের দিকে নজর রয়েছে ভারতের। সূত্রের খবর, রাশিয়ার অত্যাধুনিক, স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার প্যান্টসির সিস্টেম কেনার জন্যও সওয়াল করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। সশস্ত্র ও কামিকাজে ড্রোনের মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে সিস্টেমের জুড়ি মেলা ভার। আর এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সঙ্গে প্যান্টসির সিস্টেমকে মিশিয়ে সীমান্তে দ্বিস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। ফলে ভারতের সুরক্ষা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।