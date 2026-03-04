AFC Women's Asian Cup Live Streaming: ছোট জার্সি, ৫ মাস ‘ম্যাচ’ নেই- এশিয়ায় আজ ভারতের প্রতিপক্ষ AIFF-ও, কোথায় লাইভ হবে

AFC Women's Asian Cup Live Streaming: ছোট জার্সি, ৫ মাস ‘ম্যাচ’ নেই- এশিয়ায় আজ ভারতের প্রতিপক্ষ AIFF-ও, কোথায় লাইভ হবে
আজ এএফসি এশিয়ান কাপে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নামছে ভারত। তার আগে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। ভারতের ম্যাচ কোথায় দেখবেন? লাইভস্ট্রিমিং হবে কোথায়? সেই লড়াইয়ে বাজিমাত করতে পারবে টিম ইন্ডিয়া
ছেলেরা চূড়ান্তভাবে ডুবিয়েছেন। যে মেয়েরা গর্বিত করছেন, তাঁদের নিয়ে ছেলেখেলা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। অভিযোগ উঠেছে যে পার্থে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামার কয়েক ঘণ্টা আগে ভারতীয় সিনিয়র মহিলা দলের খেলোয়াড়দের যে জার্সি ও কিট পাঠানো হয়েছে, তা ভুল মাপের ছিল। আর শুধু ভুল মাপ বললে একেবারেই কম বলা হয়। কারণ ফেডারেশনকে দেওয়া চিঠিতে খেলোয়াড়রা অভিযোগ করেছেন, যে জার্সি পাঠানো হয়েছে, তা অনূর্ধ্ব-১৫ স্তর বা তার কম বয়সিদের পরার উপযুক্ত। ফলে সিনিয়র দলের ৮০ শতাংশ খেলোয়াড়েরই সেই জার্সি হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন খেলোয়াড়রা।
যদিও দীর্ঘ ২৩ বছর পর ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল এএফসি এশিয়ান কাপের মতো বড় মঞ্চে ফেরার ৪৮ ঘণ্টা আগের ছবিটা অন্য হওয়ার কথা ছিল। যখন গোটা দেশ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় মুখিয়ে আছে, ঠিক তখনই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনায় বিদেশের মাটিতে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে ব্লু টাইগ্রেসদের। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নামার ঠিক আগের মুহূর্তে উপযুক্ত পোশাক এবং সঠিক মাপের কিট না থাকায় সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ফুটবলাররা।
ঘটনার সূত্রপাত
খেলোয়াড়রা দাবি করেছেন, টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার মাত্র দু’দিন আগে যখন দলের ট্রেনিং এবং ম্যাচ জার্সি কার্গোতে এসে পৌঁছায়, তখন দেখা যায় সেগুলোর মাপ একেবারেই বেমানান। দলের ২৬ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ফুটবলারের জার্সি এবং পোশাক পরার অযোগ্য। এমনকী কোচিং স্টাফদের পোশাকের মাপও ভুল ছিল। কিটগুলো দেখে মনে হচ্ছে সেগুলো অনূর্ধ্ব-১৫ বা তার চেয়েও ছোট বয়সের অ্যাথলিটদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
এআইএফএফকে কড়া চিঠি
এই অপেশাদারিত্বে ক্ষুব্ধ হয়ে দলের ২৬ জন সদস্য মিলে ফেডারেশনের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণকে একটি কড়া চিঠি লেখেন। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই ধরণের গণস্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ বিরল। দলের অধিনায়ক সুইটি দেবী এনগাংবাম এবং অভিজ্ঞ ফুটবলার ডালমিয়া গ্রেসের নেতৃত্বে একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছে, ‘দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করতে গেলে পেশাদারিত্ব প্রয়োজন। কিন্তু প্রস্তুতির সময় থেকেই আমরা পোশাক নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। শেষ মুহূর্তে ভুল মাপের কিট আসায় দলের মনোবলে যেমন ধাক্কা লেগেছে, তেমনই মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে।’
ফুটবলাররা কী কী দাবি তুলে ধরেছেন?
১) দ্রুত সঠিক মাপের ম্যাচ এবং ট্রেনিং কিট প্রদান করতে হবে।
২) ম্যাচ কিক-অফের আগেই বিকল্প পোশাকের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
৩) ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।
ফেডারেশনের সাফাই
বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হতেই নড়েচড়ে বসেছে এআইএফএফ। ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণ সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন যে, মঙ্গলবার সকালেই নতুন কিট ফুটবলারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং এএফস-র ম্যাচ কমিশনারদের মিটিংয়েও তা ছাড়পত্র পেয়েছে। তবে কেন এমন অব্যবস্থাপনা হল, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি।
ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে ভারত
তারইমধ্যে আজ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নামছে ভারতীয় মহিলা দল। সেই ম্যাচটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। কারণ ফিফা ক্রমপর্যায়ের গ্রুপে সবথেকে পিছিয়ে আছে ভারত। ব্লু টাইগ্রেসদের র্যাঙ্ক হল ৬৭। সেখানে ভিয়েতনাম আছে ৩৬। আর সেই ম্যাচের আগে ভারতের অন্যতম চিন্তার কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভাব। ভারত শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল সেই ২০২৫ সালের অক্টোবরে। যে দল এশিয়ার মঞ্চে খেলবে, তার জন্য কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা হয়নি। অথচ ফিফা উইন্ডো ছিল। তবে ফুটবল ফেডারেশনের দায়সারা মনোভাব উপেক্ষা করেই আজ পার্থে ভালো কিছু করতে মরিয়া সঙ্গীতা বাসফোররা।
কোথায় ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং হবে?
আজ বিকেল ৪ টে ৩০ মিনিট থেকে ভারত-ভিয়েতনাম ম্যাচ শুরু হবে। লাইভস্ট্রিমিং হবে ফ্যানকোডে (FanCode)।