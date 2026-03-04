Edit Profile
    WB Rain Forecast till 10th March: টানা ৩ দিন বৃষ্টি নামবে বাংলায়, কোন কোন জেলায়? ৩৩ ডিগ্রি পেরোল কলকাতার তাপমাত্রা

    টানা তিনদিন বৃষ্টি নামবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। উত্তরবঙ্গে যেমন বৃষ্টি হবে, তেমনই ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও। তবে তার জেরে গরম কমার আশায় না করাই ভালো। বরং আগামী কয়েকদিনে পারদ চড়বে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার। রাতেও হবে ভালোমতো গরম।

    Published on: Mar 04, 2026 11:58 AM IST
    By Ayan Das
    গরমের 'তীর' রীতিমতো গায়ে বিদ্ধ শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিমধ্যে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাপিয়ে গিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে দিনের তাপমাত্রা। সেই রেশ ধরে দিনের তাপমাত্রাও বাড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু পরবর্তী দু'দিনে ধাপে-ধাপে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত। সেটা উত্তরবঙ্গেও যেমন হবে, তেমন হবে দক্ষিণবঙ্গেও।

    টানা তিনদিন বৃষ্টি নামবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    টানা তিনদিন বৃষ্টি নামবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    তারইমধ্যে আবার রবিবার থেকে টানা তিনদিন উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। তবে তাতে গরম তেমন কিছু কমবে না।

    উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় কবে বৃষ্টি হবে?

    ১) আজ, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।

    ৩) সোমবার এবং মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের একটি বা দুটি অংশে।

    দক্ষিণঙ্গের কোন জেলায় কবে বৃষ্টি হবে?

    ১) আজ, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের একটি বা দুটি অংশে।

    ২) সোমবার এবং মঙ্গলবার হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

    কলকাতার তাপমাত্রা পার করল ৩৩ ডিগ্রির গণ্ডি

    আর সেইসবের মধ্যেই কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) ৩৩ ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.১ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি। আর আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ২০.৫ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি কম।

