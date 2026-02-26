India Vs Zimbabwe: অভিষেকের কামব্যাক ম্যাচে জয়ে ফিরল ভারত! তবে, ১০০ রানে হারানো গেল না জিম্বাবোয়েকে

আইসিসি টি ২০ বিশ্বকাপ ২০২৬র গ্রুপ ৮র গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে এদিন শেষমেশ জয়ের হাসি ফুটল সূর্য বাহিনীর মুখে। গত ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে লজ্জার হারে পর্যুদস্ত হয়ে এই ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই ছিল ভারতের। আর তাতে ব্যাটিং দাপট ধরে রাখে টিম ইন্ডিয়া। শেষমেশ ৭৪ রানে জিম্বাবোয়েকে হারায় ভারত। যদিও এর আগে সমীকরণ বলছিল, এই ম্যাচে ভারত যদি ১০০ রানে জিম্বাবোয়েকে হারায়, তাহলে গ্রুপ ৮র ম্যাচে দাপট ধরে রাখা পোক্ত হতে পারে সূর্যদের জন্য।
এদিন, অভিষেক শর্মা বহুদিন পর পার করলেন অর্ধশতরানের গণ্ডি। বিশ্বকাপে এটিই তাঁর প্রথন অর্ধশতরান। একটা সময় পর পর ম্যাচে ‘গোল্ডেন ডাক’ করা অভিষেক, এদিন তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা তুলে ধরেন। আর অভিষেকের কামব্যাক ম্যাচে শেষমেশ জয়ে ফিরল ভারত।
এদিনের ম্যাচে রিঙ্কুকে বাদ রেখে একাদশ সাজিয়েছে সূর্য বাহিনী। দলে ফেরেন সঞ্জু। তিনিই ছিলেন উইকেট কিপার। এছাড়াও দলে আসেন অক্ষর। এদিকে, টসে হেরে প্রথমে ব্যাট হাতে নামে সূর্য বাহিনী। ওপেনিং-এ নামে সঞ্জু ও অভিষেক।
(বিস্তারিত আসছে)
News/News/India Vs Zimbabwe: অভিষেকের কামব্যাক ম্যাচে জয়ে ফিরল ভারত! তবে, ১০০ রানে হারানো গেল না জিম্বাবোয়েকে