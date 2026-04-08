Indian Bank SO Recruitment: এই ব্যাঙ্কে ৩৫০ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি! বেতন অনেকও, কীভাবে আবেদন করবেন?

Indian Bank SO Recruitment: এই ব্যাঙ্কে ৩৫০ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি! বেতন অনেকও, কীভাবে আবেদন করবেন?
Indian Bank SO Recruitment: ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক 'স্পেশালিস্ট অফিসার' (SO) পদের জন্য একটি অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। মোট ৩৫০টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (স্কেল I), ম্যানেজার (স্কেল II) এবং সিনিয়র ম্যানেজারের (স্কেল III) মতো পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পদগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার শর্তাবলী পদের দায়িত্ব অনুসারে আলাদাভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের পদগুলির জন্য কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটিতে বি.টেক বা এমসিএ ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে, ক্রেডিট এবং ফাইন্যান্স সম্পর্কিত পদগুলির জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA) বা ফাইন্যান্সে এমবিএ সম্পন্ন প্রার্থীরা যোগ্য হবেন।
বয়সসীমা এবং গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
বয়স গণনার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়েছে ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল। বিভিন্ন পদের জন্য ন্যূনতম বয়স ২২ থেকে ২৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৩২ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। আবেদনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৮ এপ্রিল থেকে ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল।
আবেদন ফি কত?
জেনারেল, ওবিসি এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের শুধুমাত্র ১৭৫ টাকা তথ্য ফি দিতে হবে।
কীভাবে নিয়োগ করা হবে?
প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, ব্যাংক সরাসরি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করবে অথবা একটি অনলাইন লিখিত পরীক্ষার পর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন করবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। যদি পরীক্ষা হয়, তাহলে জেনারেল শ্রেণির প্রার্থীদের সফল হওয়ার জন্য কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে।
বেতন কত হবে?
সিনিয়র ম্যানেজার (স্কেল III) পদের জন্য নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের প্রতি মাসে এক লাখ টাকার বেশি বেতন প্যাকেজ দেওয়া হতে পারে। আবেদনের লিঙ্ক যাঁরা ব্যাঙ্কিং সেক্টর বোঝেন, তাঁদের জন্য এটি একটি নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকরি পাওয়ার একটি বড় সুযোগ। আরও তথ্যের জন্য এবং অনলাইন লিঙ্কের জন্য প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট indianbank.in-এ যেতে পারেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্ত বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More