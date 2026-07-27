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    IPS Kaur success story: IT ইন্সপেক্টর থেকে IPS! UPSC-তে ১৪৭তম র‍্যাংক করা জনদীপ কৌরের সাফল্যের গল্প শুনলে চমকে যাবেন

    IPS Jandeep Kaur success story: জনদীপ কৌরের সাফল্যের সফর কেবল একটি চাকরির গল্প নয়, এটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাতে অবিচল থাকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

    Published on: Jul 27, 2026, 10:57:49 IST
    By Suman Roy
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    Income tax inspector to UPSC IPS AIR 147: কঠোর পরিশ্রম, অদম্য ইচ্ছা আর নিজের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকলে জীবনের যেকোনো কঠিন পথ অতিক্রম করা সম্ভব। ইউপিএসসি (UPSC) সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা ভারতের সবচেয়ে কঠিন এবং মর্যাদাপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর অন্যতম। হাজার হাজার পরীক্ষার্থী প্রতি বছর আইএএস বা আইপিএস হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু সফল হন কেবল তারাই, যারা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও হার মানেন না। এমনই এক অনুপ্রেরণাদায়ী জীবনের গল্প গড়ে তুলেছেন আইপিএস অফিসার জনদীপ কৌর (Jandeep Kaur)।

    IT ইন্সপেক্টর থেকে IPS! UPSC-তে ১৪৭তম র‍্যাংক করা জনদীপ কৌরের সাফল্যের গল্প
    IT ইন্সপেক্টর থেকে IPS! UPSC-তে ১৪৭তম র‍্যাংক করা জনদীপ কৌরের সাফল্যের গল্প

    ‘লাইভ হিন্দুস্তান’ (Live Hindustan)-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আয়কর পরিদর্শক (Income Tax Inspector) হিসেবে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও জনদীপ নিজের বড় স্বপ্নকে ম্লান হতে দেননি। সরকারি চাকরির ব্যস্ত সময়সূচীর মধ্যেও ইউপিএসসি-র প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়ে তিনি সর্বভারতীয় স্তরে ১৪৭তম র‍্যাংক (AIR 147) অর্জন করেন এবং একজন সফল আইপিএস অফিসার হিসেবে নিজের নাম উজ্জ্বল করেন। জনদীপ কৌরের এই অসাধারণ সাফল্য ও সংগ্রামের কাহিনি জেনে নিন।

    জনদীপ কৌরের সাফল্যের সফর কেবল একটি চাকরির গল্প নয়, এটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাতে অবিচল থাকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেকের কাছেই আয়কর পরিদর্শকের পদ লাভ করাটা স্বপ্নের শেষ সীমানা, কিন্তু জনদীপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আরও বড় পরিসরের।

    কর্মজীবনের শুরু ও আয়কর বিভাগে যোগদান

    জনদীপ কৌরের পারিবারিক ও শিক্ষাগত পটভূমি থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী। সিজিএল বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রথম পদক্ষেপেই স্টাফ সিলেকশন কমিশন (SSC)-এর মাধ্যমে ভারতের আয়কর বিভাগে ‘ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর’ হিসেবে যোগ দেন। একটি সম্মানজনক সরকারি চাকরি, নির্দিষ্ট বেতন এবং সামাজিক নিরাপত্তা পেয়েও তিনি নিজের মূল লক্ষ্য—অর্থাৎ ইউপিএসসি থেকে বিচ্যুত হননি।

    চাকরির পাশাপাশি ইউপিএসসি পরীক্ষার কঠিন প্রস্তুতি

    সরকারি চাকরিতে দৈনিক ৮ থেকে ৯ ঘণ্টার ডিউটি শেষ করে আবার ইউপিএসসি-র মতো বিশাল সিলেবাসের পড়াশোনা সামলানো অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। জনদীপ তাঁর সময়কে খুব সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রতিদিনের ভোরবেলার শান্ত পরিবেশ এবং রাত জেগে পড়ার অভ্যাসকেই তিনি তাঁর হাতিয়ার বানান। আয়কর বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে দেশের প্রশাসনিক পরিকাঠামো বুঝতে সাহায্য করেছিল, যা তিনি ইউপিএসসি-র মূল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউতে কাজে লাগান।

    সর্বভারতীয় স্তরে ১৪৭তম র‍্যাংক ও আইপিএস পদ লাভ

    নিজের অদম্য প্রচেষ্টা এবং সঠিক কৌশলের মাধ্যমে তিনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় বিপুল সাফল্য লাভ করেন। অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ১৪৭ (AIR 147) অধিকার করে তিনি ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস (IPS)-এর জন্য মনোনীত হন। তাঁর এই সাফল্য প্রমাণ করে দেয় যে, হাতে সময় কম থাকলেও যদি প্রস্তুতির কৌশল ও লক্ষ্য স্থির থাকে, তবে সাফল্য অর্জন ঠেকানো যায় না।

    তরুণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য বার্তা

    জনদীপ কৌর মনে করেন, ইউপিএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হলো ধারাবাহিকতা (Consistency) এবং ধৈর্য। কোনো পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে বা চাকরির মতো ব্যস্ততা থাকলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সঠিক রিভিশন, মক টেস্ট এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেলেই চূড়ায় পৌঁছানো সম্ভব।

    ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের খাকি শার্ট থেকে পুলিশের আইপিএস পোশাক অর্জন করার এই সফর দেশের লাখ লাখ ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীর কাছে এক মহা অনুপ্রেরণা। জনদীপ কৌরের সাফল্য আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে, কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কিছু হতে পারে না।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/News/IPS Kaur Success Story: IT ইন্সপেক্টর থেকে IPS! UPSC-তে ১৪৭তম র‍্যাংক করা জনদীপ কৌরের সাফল্যের গল্প শুনলে চমকে যাবেন
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