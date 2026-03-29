    Iran warning to US Army: মার্কিন সেনার অপেক্ষায় আছি, জ্বালিয়ে খাক করে দেব, হুংকার ইরানের

    আমেরিকার সেনাদের জন্য অপেক্ষা করছে ইরান! পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাকির গালিবফ দিলেন সরাসরি ধ্বংসের হুঁশিয়ারি। মধ্যপ্রাচ্যে কি শুরু হতে চলেছে মহাযুদ্ধ? 

    Published on: Mar 29, 2026 5:59 PM IST
    By Ayan Das
    মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মেঘ ঘনীভূত। দীর্ঘ এক মাস ধরে চলা টানটান উত্তেজনার মধ্যেই এবার আমেরিকাকে সরাসরি ধ্বংসের হুঁশিয়ারি দিল ইরান। রবিবার ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাকির গালিবফ এক বিস্ফোরক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ইরানি সেনাবাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মার্কিন সেনা জওয়ানদের জন্য— যাতে তাদের মাটিতে নামা মাত্রই 'পুড়িয়ে ছাই' করে দেওয়া যায়।

    US Army troops gather on the beach after taking part in an amphibious drill during the multinational Cobra Gold military exercises in the coastal Thai province of Chonburi on February 26, 2026. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP) (AFP)

    যুদ্ধের পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতি

    গত কয়েক মাস ধরেই ইজরায়েল-আমেরিকা বনাম ইরান সংঘাত চরম আকার ধারণ করেছে। আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের একাধিক সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। এর জবাবে তেহরানও একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে পালটা আঘাত করেছে। তবে রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকা এবার কেবল আকাশপথে নয়, বরং ইরানি ভূখণ্ডে স্থল সেনা নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তেহরানের সুর আরও চড়া হয়েছে।

    আন্তর্জাতিক প্রভাব ও তেলের বাজারে অস্থিরতা

    ইরান ও আমেরিকার এই সরাসরি সংঘাতের আশঙ্কায় বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে বড় ধরনের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে বিশ্বের একটি বড় অংশের খনিজ তেল পরিবাহিত হয়। যদি খর্গ দ্বীপ বা সংলগ্ন এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়, তবে জ্বালানি তেলের দাম আকাশছোঁয়া হতে পারে, যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে।

    পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও দুশ্চিন্তা

    বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আমেরিকা ও ইজরায়েলের মূল লক্ষ্য ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলো নিষ্ক্রিয় করা। তবে ইরান বারবার দাবি করেছে, তাদের পরমাণু কর্মসূচি কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। কিন্তু গালিবফের মতো শীর্ষ নেতাদের আক্রমণাত্মক বয়ান ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, প্রয়োজন পড়লে ইরান যে কোনও চরম পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

