    Iran-US Talks Latest Update: ফের মুখোমুখি বসতে পারে ইরান ও আমেরিকা, পাকিস্তান থেকে সরতে পারে আলোচনা?

    আগামী ১৬ এপ্রিল ফের মুখোমুখি হতে পারেন ইরান এবং মার্কিন প্রতিনিধিরা। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টে বলা হয়, নতুন দফার আলোচনা নিয়ে এখনও কথাবার্তা চলছে। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চারজন কূটনীতিক এপি-র কাছে নাকি দাবি করেছে, ইরান এবং আমেরিকা উভয় দেশই আলোচনায় বসতে সম্মত।

    Published on: Apr 14, 2026 11:39 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আবারও আলোচনার টেবিলে বসতে পারে ইরান এবং পাকিস্তান। এমনই দাবি করা হচ্ছে মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে। উল্লেখ্য, চলমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত। এই আবহে আগামী ১৬ এপ্রিল ফের মুখোমুখি হতে পারেন ইরান এবং মার্কিন প্রতিনিধিরা। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টে বলা হয়, নতুন দফার আলোচনা নিয়ে এখনও কথাবার্তা চলছে। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চারজন কূটনীতিক এপি-র কাছে নাকি দাবি করেছে, ইরান এবং আমেরিকা উভয় দেশই আলোচনায় বসতে সম্মত।

    কোথায় এবং কখন আলোচনা হতে পারে? কূটনীতিক ও মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আলোচনার জন্য ফের একবার ইসলামবাদের নাম নিয়ে চর্চা চলছে। এছাড়া জেনেভাকে (সুইজারল্যান্ড) সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে। যদিও স্থান এবং সময় সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে সূত্রের ধারণা যে বৃহস্পতিবার আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে আগেরবারের মতো এবারও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাই উভয় পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ নেবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, এর আগে পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান শান্তি আলোচনা ২১ ঘণ্টা ধরে চললেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। আর এবার ইরান দাবি করেছে, আলোচনার সময় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোন কথা হয়েছিল মার্কিন প্রতিনিধিদের। এরপরই মাঝপথে আলোচনা লাইনচ্যুত হয়েছিল।

    বৈঠক ব্যর্থ হওয়া নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচি বলেন, 'বৈঠকে নেতানিয়াহু ভ্যান্সকে ফোন করেন। এরপরই আলোচনার ফোকাস মার্কিন-ইরান আলোচনা থেকে ইজরায়েলের স্বার্থের দিকে সরে যায়। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকা যা অর্জন করতে পারেনি, আলোচনার টেবিলে সেটাই তারা অর্জন করার চেষ্টা করেছে।' আরাগচি বলেন, ইরান সরল বিশ্বাসে আলোচনায় অংশ নিয়েছে এবং তার বিদায়ের আগে ভ্যান্সের ওই সংবাদ সম্মেলন অপ্রয়োজনীয় ছিল। তিনি বলেন, ইরান তার দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রস্তুত। এদিকে আলোচনার মাঝে নেতানিয়াহু ভান্সকে ফোন করেছিলেন কি না, সেই বিষয়টি ওয়াশিংটন না নিশ্চিত করেছে না অস্বীকার করেছে। এর আগে আরাগচি বলেছিলেন, '৪৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল এটি। যুদ্ধ শেষ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সততার সাথে কাজ করেছে ইরান। কিন্তু যখন আমরা 'ইসলামাবাদ চুক্তি'র খুব কাছাকাছি ছিলাম, তখন আমাদের কাছে বড় দাবি উপস্থাপন করা হয়েছিল। দাবি পরিবর্তন করা হয়েছিল।'

    অপরদিকে ইসলামাবাদে বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরে ভান্স বলেছিলেন, 'আমরা কোনও সমঝোতা ছাড়াই ফিরে যাচ্ছি। আমরা আমাদের ‘লক্ষ্মণরেখার’ বিষয়ে ইরানকে জানিয়েছি। কোন বিষয়ে ছাড় দেওয়া যায়, কোন বিষয়ে দেওয়া যায় না, সবটাই পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি। কিন্তু তারা আমাদের শর্ত মেনে নেয়নি। যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরান স্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিক যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর চেষ্টা করবে না।'

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

