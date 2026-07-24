Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Lionel Messi: অবসর নিচ্ছেন লিওনেল মেসি? সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত, রাজকীয় বিদায়ের প্রস্তুতি আর্জেন্টিনার : Report

    Lionel Messi: লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছিল সাফল্য, হতাশা এবং অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের এক অনন্য গল্প। একের পর এক ফাইনালে হৃদয়বিদারক পরাজয়ের পর দীর্ঘদিন সমালোচনার মুখে পড়লেও, শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বেই ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল সময়ে প্রবেশ করে আর্জেন্টিনা।

    Published on: Jul 24, 2026, 21:32:06 IST
    By Sahara Islam
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Lionel Messi: ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর থেকেই একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আর্জেন্টিনার জার্সিতে আর কতদিন দেখা যাবে লিওনেল মেসিকে? ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে অনেকেই মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায় হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু ৩৯ বছর বয়সেও অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, বড় মঞ্চে এখনও তাঁর জাদু অটুট। পুরো আসরে ৮টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করে তিনি ছিলেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। যদিও ফাইনালে স্পেনের কাছে হৃদয়বিদারক পরাজয়ের পর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি মেসি। কোচ লিওনেল স্কালোনি জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য খোলা রাখলেও, আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভিন্ন ইঙ্গিত।

    অবসর নিচ্ছেন লিওনেল মেসি? (REUTERS)
    অবসর নিচ্ছেন লিওনেল মেসি? (REUTERS)

    আর্জেন্টিনার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতীয় দলে প্রজন্মান্তরের পরিবর্তন সহজ করতে আগামী কয়েক মাস আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে চান মেসি। তবে আরেকটি বিশ্বকাপ খেলার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। বরং খুব শীঘ্রই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই কিংবদন্তি। জানা গেছে, আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) মেসির জন্য একটি বিশেষ বিদায়ী ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। বেইন স্পোর্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশের সমর্থকেরা সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারের প্রতি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে পারবেন।

    মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছিল সাফল্য, হতাশা এবং অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের এক অনন্য গল্প। একের পর এক ফাইনালে হৃদয়বিদারক পরাজয়ের পর দীর্ঘদিন সমালোচনার মুখে পড়লেও, শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বেই ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল সময়ে প্রবেশ করে আর্জেন্টিনা। তাঁর হাত ধরেই আলবিসেলেস্তেরা জিতেছে ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ এবং ২০২৪ কোপা আমেরিকার শিরোপা। পাশাপাশি, ২০২৬ বিশ্বকাপেও দলকে ফাইনালে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। ফুটবলের অনেক কিংবদন্তির বিদায় শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট বা সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে লিওনেল মেসির ক্ষেত্রে সেই বিদায় হতে চলেছে ভিন্ন মাত্রার। সবকিছু ঠিক থাকলে, আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির শেষ মুহূর্তটিও হবে তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের মতোই স্মরণীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ। আপাতত অবশ্য সমর্থকদের স্বস্তির খবর একটাই লিওনেল মেসির জাদু এখনও কিছুদিন নীল-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে। তবে সেই অধ্যায়ের শেষ পাতা যে আর খুব বেশি দূরে নয়, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

    Home/News/Lionel Messi: অবসর নিচ্ছেন লিওনেল মেসি? সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত, রাজকীয় বিদায়ের প্রস্তুতি আর্জেন্টিনার : Report
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes