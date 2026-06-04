T20 Cricket Captain: ভারতীয় ক্রিকেটে সূর্যাস্ত! টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার? কী জানাল BCCI?

T20 Cricket Captain: ভারতীয় ক্রিকেটে সূর্যাস্ত! টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার? কী জানাল BCCI?
T20 Cricket Captain: জানা গিয়েছে, আর টি-২০ দলের অধিনায়ক থাকবেন না স্কাই। তিনমাস আগেই তাঁর হাত ধরে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপ জেতে ভারত। এবার সেই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককেই সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।
T20 Cricket Captain: ভারতীয় ক্রিকেটে সূর্যাস্ত! অসময়ে একটি যুগের অবসান ঘটতে চলেছে। ছেঁটে ফেলা হতে পারে সূর্যকুমার যাদবকে। এমনই খবর সূত্রের। জানা গিয়েছে, আর টি-২০ দলের অধিনায়ক থাকবেন না স্কাই। তিনমাস আগেই তাঁর হাত ধরে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপ জেতে ভারত। এবার সেই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককেই সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টি-২০ সিরিজের জন্য বর্তমান অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের পরিবর্তে শিগগিরই দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের নাম ঘোষণা করা হতে পারে। একই সঙ্গে অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় নতুন সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন তরুণ ব্যাটার তিলক বর্মা। সংবাদমাধ্যম 'দৈনিক জাগরণ'-এর প্রতিবেদনে এমনটাই জানানো হয়েছে।
'দৈনিক জাগরণ'-এর প্রতিবেদনে অনুসারে, আজ, বৃহস্পতিবার বিসিসিআই অ্যাপেক্স কাউন্সিলের একটি অনলাইন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকেই নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে এবং সিদ্ধান্তটি সূর্যকুমার যাদবকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। আসন্ন টি-২০ সিরিজের জন্য শ্রেয়স আইয়ারকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে, বৈঠকে কেবল আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়া বাকি। এদিকে, দলের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের মধ্যে মতবিরোধের খবরও সামনে এসেছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, গম্ভীর চেয়েছিলেন সূর্যকুমারের পরিবর্তে সঞ্জু স্যামসনকে টি-২০ অধিনায়ক করতে। তবে প্রধান নির্বাচক আগরকর এই প্রস্তাবে রাজি হননি। নির্বাচক কমিটির অন্য সদস্যরাও গম্ভীরের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁদের মতে, স্যামসন টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধারাবাহিকতার অভাবে তাঁকে দীর্ঘমেয়াদী অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না। তাছাড়া এখনই তাঁর ওপর এত বড় দায়িত্ব দেওয়াটা একটু তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে বলে তাঁরা মনে করছেন। বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়া শ্রেয়স আইয়ার আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। আইপিএল ২০২৫-এ তাঁর অধীনে পাঞ্জাব কিংস ফাইনালে উঠেছিল। এরপর সদ্য সমাপ্ত আইপিএল ২০২৬-এ পাঞ্জাব প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হলেও আইয়ার ব্যাট হাতে ছিলেন বিধ্বংসী। ১৪ ম্যাচে ১৬৮.৮১ স্ট্রাইক রেটে তিনি ৪৯৮ রান করেন, যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি হাফ-সেঞ্চুরি ছিল। অধিনায়কত্বের পাশাপাশি আসন্ন সিরিজগুলোতে চার নম্বর পজিশনে সূর্যকুমারের জায়গাই নিতে যাচ্ছেন তিনি। তরুণ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সমন্বয়ে ভবিষ্যতের দল গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই নেতৃত্বের দায়িত্ব শ্রেয়াসের হাতে তুলে দেওয়া এবং তিলক ভার্মাকে সহ-অধিনায়ক করার চিন্তা করা হচ্ছে।