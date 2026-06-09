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    Chhatrapati Shivaji Maharaj: ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের নয়া নজির! ইজরায়েলে বসছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মূর্তি

    Chhatrapati Shivaji Maharaj: মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে লেখা এক চিঠিতে ইজরায়েলি কূটনীতিক উল্লেখ করেছেন, ইজরায়েলের মাটিতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মূর্তি স্থাপন দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। 

    Published on: Jun 09, 2026 12:22 PM IST
    By Sahara Islam
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    Chhatrapati Shivaji Maharaj: ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বীর মারাঠা যোদ্ধা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের একটি বিশাল মূর্তি এবার স্থাপিত হতে চলেছে ইজরায়েলে। সম্প্রতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবস উপলক্ষে মুম্বইতে নিযুক্ত ইজরায়েলের কনসাল জেনারেল ইয়ানিভ রেভাচ এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক উদ্যোগে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

    ইজরায়েলে বসছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মূর্তি (@CMOMaharashtra)
    ইজরায়েলে বসছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মূর্তি (@CMOMaharashtra)

    সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে ইজরায়েলের কনসাল জেনারেল ইয়ানিভ রেভাচ বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইজরায়েলি জনগণের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, ভারতের ইতিহাসে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রভাব ও গুরুত্ব কতটা গভীর, তা তারা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করেন। এই কারণে একটি বড় আকৃতির মূর্তি তৈরি করে তা ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি কেবল একটি সাধারণ প্রকল্প নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি একটি সম্পর্কের প্রতীক যা দুই দেশের মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসবে। শিবাজী মহারাজের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই মূর্তিটি তৈরি করতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য, শৈল্পিক পরামর্শ ও নকশাগত সহযোগিতা চেয়েছে ইজরায়েল। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে তাৎক্ষণিকভাবে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন।

    মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে লেখা এক চিঠিতে ইজরায়েলি কূটনীতিক উল্লেখ করেছেন, ইজরায়েলের মাটিতে শিবাজী মহারাজের মূর্তি স্থাপন দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে, যার বংশধরেরা বর্তমানে ইজরায়েলি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন, সেই প্রেক্ষাপটে এই স্মারকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে। ইজরায়েলিদের মধ্যে শিবাজী মহারাজের জীবন ও বীরত্বগাথা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান ইয়ানিভ রেভাচ। তিনি বলেন, ভারতে ভ্রমণের সময় তিনি ইজরায়েল ও তাদের জাতীয় বীরদের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা দেখেছেন এবং এখন ইজরায়েলের মানুষের মাঝেও শিবাজী মহারাজকে নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। এই গভীর বন্ধুত্বের প্রতিফলন হিসেবেই মুম্বইয়ের ইজরায়েলি কনস্যুলেট জেনারেল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

    মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খুশির খবরটি ভাগ করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ লিখেছেন, 'এটি অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের সংবাদ। ইজরায়েলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মহিমান্বিত মূর্তি স্থাপনের এই ঐতিহাসিক উদ্যোগকে সফল করতে মহারাষ্ট্র সরকার সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।' তিনি এই সিদ্ধান্তের জন্য ইজরায়েলি কনসাল জেনারেলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই স্মারক গড়ে উঠলে তা বিশ্বমঞ্চে মারাঠা ঐতিহ্যকে যেমন সম্মানিত করবে, তেমনই দুই দেশের বন্ধুত্বে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

    Home/News/Chhatrapati Shivaji Maharaj: ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের নয়া নজির! ইজরায়েলে বসছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মূর্তি
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