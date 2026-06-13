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    Jorhat IAF Flight Accident: জোরহাটে এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত! ৫ বায়ুসেনা জওয়ান নিহত, তদন্তের নির্দেশ

    অসমের জোরহাট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে টার্বোপ্রপ টুইন ইঞ্জিন বিমানটি অবতরণ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

    Published on: Jun 13, 2026 5:09 PM IST
    By Sritama Mitra
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    শনিবার অসমের জোরহাটে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণের সময় একটি এএন-৩২ কার্গো বিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট এবং সহ-পাইলট সহ পাঁচ ভারতীয় বায়ুসেনার (আইএএফ) কর্মী নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে প্রথম দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়, পরে বায়ুসেনা বিমানে থাকা পাঁচ কর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে। নিহতরা হলেন স্কোয়াড্রন লিডার প্রশান্ত সিং, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভম কুমার, সার্জেন্ট জিতেন্দ্র শর্মা, অগ্নিবীরবায়ু খেমারাম কুমাওয়াত এবং অগ্নিবীরবায়ু দানিশ আলম।

    জোরহাটে এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত! ৫ বায়ুসেনা জওয়ান নিহত, তদন্তের নির্দেশ
    জোরহাটে এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত! ৫ বায়ুসেনা জওয়ান নিহত, তদন্তের নির্দেশ

    বায়ুসেনা নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বার্তা দিয়েছে যে তারা এই দুঃখের সময়ে প্রয়াতদের পাশে রয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা টুইট করেছে, ‘ভারতীয় বায়ুসেনা প্রাণহানির জন্য গভীরভাবে দুঃখিত এবং এই শোকের সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। এর আগে আইএএফ জানিয়েছিল যে সরবরাহ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত একটি এএন -৩২ কার্গো বিমান জোরহাটের এয়ার ফোর্স স্টেশনে অবতরণের চেষ্টা করার সময় বিধ্বস্ত হয়।’

    এদিন সকাল ১০ টায় রুটিন কার্যক্রমের সময় বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, জোরহাটের রাওরিয়া বিমান বাহিনী ঘাঁটি চত্বরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার পরপরই দুর্ঘটনাস্থলে যায় উদ্ধারকারী দল। দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি এবং বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তারা দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে।

    প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এএন -৩২ ভারতীয় বিমান বাহিনীর অন্যতম প্রধান পরিবহন বিমান এবং প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলে অপারেশন সহ লজিস্টিকস, সৈন্য চলাচল এবং সরবরাহ মিশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, রাজ্য সরকার এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশদের জন্য অপেক্ষা করছে। অসমে আরও একটি বড় বায়ুসেনার বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার তিন মাস পরে এই দুর্ঘটনা ঘটল। ৬ মার্চ, একটি প্রশিক্ষণ মিশনে একটি সুখোই -৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান জোরহাট থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরে রাডার যোগাযোগ হারিয়ে ফেলার পরে কার্বি আংলং জেলার পাহাড়ে দুর্ঘটনার কবলে। দুর্ঘটনায় বিমানের দুই পাইলট স্কোয়াড্রন লিডার অনুজ এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পূর্বেশ দুরাগকর মারা যান।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/Jorhat IAF Flight Accident: জোরহাটে এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত! ৫ বায়ুসেনা জওয়ান নিহত, তদন্তের নির্দেশ
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