    Jubilee Hills By-Election Results: জুবিলি হিলস উপনির্বাচনে দুই দফা ভোটের পরে কংগ্রেস ১ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে

    হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানার এই আসনের উপনির্বাচনে ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ৪৮.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল।

    Published on: Nov 14, 2025 10:13 AM IST
    By Suman Roy
    দুই দফা গণনার পরে, তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে জুবিলি হিলস বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস ১০০০-এরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস ঠিক ১১৪৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। জুবিলি হিলস বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে, যা তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকারের জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে, মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়েছে।

    দুই দফা ভোটের পরে কংগ্রেস ১ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে (PTI)
    জুনের শুরুতে ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) বিধায়ক মগন্তি গোপীনাথের মৃত্যুর পরে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল। মূল লড়াই কংগ্রেস প্রার্থী ভি নবীন যাদব এবং বিআরএসের মাগন্তি সুনীতার মধ্যে। এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে এই আসনে এল দীপক রেড্ডিকে প্রার্থী করা হয়েছে। বিআরএসের প্রার্থী প্রয়াত এবং প্রাক্তন জুবিলি হিলস বিধায়ক মগন্তি গোপীনাথের বিধবা স্ত্রী। উপনির্বাচনে জুবিলি হিলসে ৪৮.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল, যেখানে মোট যোগ্য ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪.০১ লক্ষ এবং ১.৯৪ লক্ষ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। তেলেঙ্গানার ক্ষমতাসীন রেভন্ত রেড্ডির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারও আসাদুদ্দিন ওয়াইসির অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) এর সমর্থন পেয়েছে।

    জুবিলি হিলস উপনির্বাচন গত বছরের সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রথম বড় নির্বাচনী লড়াই, এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (জিএইচএমসি) নির্বাচনের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাবের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বিআরএসের জন্য, উপ-নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের পর থেকে পুরো হায়দরাবাদ এবং পার্শ্ববর্তী রাঙ্গা রেড্ডি জেলার কিছু অংশ জুড়ে জিএইচএমসি সীমার আওতাধীন প্রায় সমস্ত আসনে দলটি আধিপত্য বিস্তার করেছে।

