Kargil Day: কার্গিল বিজয় দিবস: যুদ্ধে জয়, কিন্তু ভারতের এখনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ বাকি

Kargil Day: কার্গিল বিজয় দিবস: যুদ্ধে জয়, কিন্তু ভারতের এখনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ বাকি
Kargil Diwas: মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমি হাতছাড়া করতে না চাওয়ার কঠোর প্রতিজ্ঞায় কার্গিলের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন ৫২৭ জন অমর জওয়ান। তাঁদের এই বলিদানকে স্মরণ করে আজও ভারতবাসী গর্বে -শ্রদ্ধায় অবনত হয়।
Kargil Diwas: আজ, ২৬ জুলাই আসমুদ্র হিমাচলের বুক চিরে উঠে আসা গর্ব ও আবেগের দিন কার্গিল বিজয় দিবস। বরফে মোড়া কার্গিলের খাড়া শৃঙ্গগুলোতে শত্রুর রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করেই তেরঙ্গা উড়িয়েছিলেন ভারতের জওয়ানরা, আজ সেই ১৯৯৯ সালের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করার দিন। তবে শুধু গর্বই নয়, আজকের দিনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে গভীর বিষাদ। মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমি হাতছাড়া করতে না চাওয়ার কঠোর প্রতিজ্ঞায় কার্গিলের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন ৫২৭ জন অমর জওয়ান। তাঁদের এই বলিদানকে স্মরণ করে আজও ভারতবাসী গর্বে -শ্রদ্ধায় অবনত হয়।
যাঁরা কারগিল যুদ্ধে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন কিংবা গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের বীরগাথাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তবে কার্গিল যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো- পাকিস্তানের মতো এক অবিশ্বস্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আগাম গোয়েন্দা তথ্য এবং সেনাবাহিনী সর্বদা সতর্ক থাকলে যুদ্ধের বিপুল মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব। ১৯৯৯ সালের ঐতিহাসিক লাহোর ঘোষণার পর ভারতের সামরিক ও অসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলি যদি পাকিস্তানকে একটু বেশি বিশ্বাসের চোখে না দেখত এবং সেনা কমান্ডাররা যদি কেবল কাগজে-কলমে টহলদারি না চালিয়ে বাস্তবে সীমান্ত প্রহরা দিতেন, তবে কার্গিল অনুপ্রবেশ আগেই আটকে দেওয়া যেত। এর ফলে ভারতকে কোটি কোটি ডলার অর্থ এবং শত শত বীর জোয়ানের অমূল্য জীবন খোয়াতে হতো না।
দ্রাস, মুশকোহ এবং বাটালিকের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত পাকিস্তানি অফিসার ও সেনাদের কাছে উদ্ধার হওয়া নথিপত্র স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি যখন শান্তির বার্তা নিয়ে লাহোর সফরে গিয়েছিলেন, ঠিক তখনই পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মুশারফ কার্গিল অনুপ্রবেশের ছক কষে ফেলেছিলেন। এটি ছিল চরম এক বিশ্বাঘাতকতা, যা পরবর্তীতে মুশারফের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে খুব একটা অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। নথিপত্রে দেখা গেছে, পাকিস্তানি 'নর্দান লাইট ইনফ্যান্ট্রি' মার্চ মাসের ১ তারিখেই মুশকোহ সেক্টরে সীমান্ত অতিক্রম করেছিল এবং মুশারফ নিজে সেই সময় দ্রাসের বিপরীতে গুলতারি ব্রিগেডে সফর করেন। অথচ বাটালিক সেক্টরে মে মাসের ৩ তারিখে প্রথম অনুপ্রবেশকারীদের চোখে পড়ে ভারতীয় সেনার। কার্গিল শহরের ঠিক উল্টোদিকে গিলগিট-বাল্টিস্তানের ওলথিংথাং অঞ্চলে জিহাদিদের জমায়েত নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দারা কিছু রিপোর্ট পেলেও, তথাকথিত 'ভারত-পাকিস্তান ভাই ভাই' আবহ তৈরি হওয়ার কারণে সেগুলিকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার মতো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
বিগত ২৭ বছরের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দুর্বলতা এবং কেবল প্রযুক্তিগত তথ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে ভারতকে চড়া মাশুল গুনতে হয়েছে। কার্গিল যুদ্ধের পর ১৯৯৯ সালের 'আইসি-৮১৪' বিমান অপহরণ, ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর 'সংসদ ভবনে হামলা', ২০০২ সালের কালুচক গণহত্যা, ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বই হামলা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের ‘ডিপ স্টেট’ ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির ঘটানো একাধিক জঙ্গি হামলা রুখতে ভারতকে বিপুল মূল্য দিতে হয়েছে। ২০১৫ সালের পহেলগাঁও, ২০১৯ সালের পুলওয়ামা, ২০১৮ সালের উরি কিংবা ২০১৬ সালের পাঠানকোট হামলা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত গোয়েন্দা ব্যবস্থার খামতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল (যদিও নরেন্দ্র মোদী সরকার পরবর্তীতে প্রতিটি পাক উসকানির কঠোর সামরিক জবাব দিয়েছে)। সঠিক গোয়েন্দা তথ্যের অভাবে যুদ্ধে দেশের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ব্যবহৃত প্রতিটি 'ব্রহ্মোস' ক্ষেপণাস্ত্রের খরচ প্রায় ৪০ কোটি টাকা। এছাড়া রামপেজ, এস-৪০০, স্ক্যাল্প বা হার্পির মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের পেছনে প্রচুর খরচ ছাড়াও বিপুল মানবসম্পদের ক্ষতি তো রয়েইছে।
যদিও ২৬/১১ মুম্বই হামলার মতো ঘটনায় কিছু আগাম তথ্য থাকা সত্ত্বেও সব আক্রমণ রোখা সম্ভব হয় না, তবে ভারত যদি বিশ্বমঞ্চে শীর্ষ আসনে জায়গা করে নিতে চায়, তবে দেশের গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে আরও অনেক বেশি আধুনিক ও নিখুঁত করে তুলতে হবে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির উচিত নয় সাধারণ সরকারি দফতরের মতো অর্থ বাঁচানোর চেষ্টা করা কিংবা সরকারের জন্য কেবল দীর্ঘ রিপোর্ট লেখাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা। বরং অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে মানবকেন্দ্রিক গোয়েন্দা তথ্যে বিনিয়োগ না করলে, যুদ্ধের সময় তার চেয়ে বহু মিলিয়ন গুণ বেশি অর্থ বিদেশি মুদ্রায় মাশুল হিসেবে গুণতে হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে তাই সব ধরনের ভয়ডর ও আমলাতান্ত্রিক শেকল ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। বড় কোনও দেশের চাপকে পরোয়া না করে, যেখান থেকে হুমকির জন্ম হচ্ছে ঠিক সেখানেই গিয়ে সেই হুমকিকে নির্মূল করার সাহসী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আজ নিজেদের কাছেই কিছু কঠোর প্রশ্ন করা প্রয়োজন-চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কেন তাঁর দুই প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং 'সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশন'-এর অর্ধেক সদস্যকে বরখাস্ত করেছিলেন, তার প্রকৃত কারণ কী আমাদের জানা আছে? কিংবা পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনির ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ঠিক কী চুক্তি হয়েছে, তার খবর কী আমাদের কাছে রয়েছে? মধ্যপ্রাচ্যে বাস্তবে কী ঘটে চলেছে, সে সম্পর্কে কী আমরা পুরোপুরি অবগত? উত্তরটা হয়তো 'না।' কারণ পশ্চিমে অত্যন্ত অবিশ্বস্ত এক শত্রু এবং উত্তরে পরবর্তী দশকের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিতে চাওয়া পরাশক্তির মুখোমুখি হয়েও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও গোয়েন্দা প্রধানরা নৈতিকতার মানদণ্ডেই বন্দি হয়ে রয়েছেন।
আসল সমস্যা হলো, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেখানে অপার শক্তিতে কাজ করছে, সেখানে পেশাদার নেতৃত্ব কেবল নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে বাঁধাধরা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, সেখানে সেই তীব্র প্যাশনের অভাব স্পষ্ট। ১৯৯৯ সালের কার্গিল থেকে শুরু করে ২০২০ সালে চিনের অনুপ্রবেশ কিংবা ২০২৫ সালের পহেলগাঁও হামলা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। গত এক চতুর্থাংশের বার্ষিক হিসাব খতিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই ব্যর্থতাগুলির কারণে দেশকে প্রতিনিয়ত কত বড় মাশুল গুনতে হচ্ছে। যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ ভারতের শক্তিমত্তা অনুভব করবে এবং ভারতকে আক্রমণ করতে ভয় পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত বিশ্বমঞ্চে প্রকৃত পরাশক্তি হয়ে উঠতে পারবে না। ভারত কী তার গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে মেধা, উদ্ভাবন ও স্বাধীন ক্ষমতার শক্তিতে আরও শক্তিশালী করতে প্রস্তুত? নাকি আমরা সেই পুরনো ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ও ঝুঁকিহীন নিরাপদ গণ্ডিতেই সন্তুষ্ট থাকব? অত্যন্ত শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যদি দ্বিতীয় পথটি বেছে নেওয়া হয়, তবে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।