Lionel Messi: বিশ্বকাপে গোল সংখ্যায় সাবালক মেসি! ফুটবল ‘মসিহা’র কাঁধে ভর করেই অস্ট্রিয়া বধ আর্জেন্টিনার

Lionel Messi: বিশ্বকাপে গোল সংখ্যায় সাবালক মেসি! ফুটবল ‘মসিহা’র কাঁধে ভর করেই অস্ট্রিয়া বধ আর্জেন্টিনার
মিরোস্লাভ ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপে এখন এককভাবে সর্বোচ্চ ১৮টি গোলের মালিক লিওনেল মেসি। অস্ট্রিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২-এ পৌঁছে গেল আর্জেন্টিনা।
মেসি একটা রূপকথার নাম। ৩৮ বছর বয়সেও অপ্রতিরোধ্য লিওনেল মেসি। বিপক্ষ দলের ৪ জন ডিফেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে ম্যাচের ৯৫ মিনিটেও যিনি ম্যাজিক ছড়াতে পারেন মাঠে, তিনি লিওনেল মেসি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। সোমবার রাতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নেমে ফের একগুচ্ছ রেকর্ড নিজের ঝুলিতে পুরলেন G.O.A.T।
টেক্সাসের আর্লিংটনের ডালাস স্টেডিয়ামে ফুটবল ইতিহাস নতুন করে লেখা হলো। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার গ্রুপ ‘জে’-র রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মাঠে নামার আগেই জার্মানির কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন লিওনেল মেসি। আর ম্যাচের শেষে সেই রেকর্ড ভেঙে এককভাবে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার সিংহাসনে বসলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। জোড়া গোল করে ক্লোসেকে টপকে পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে অনন্য নজির গড়লেন ৩৯ ছুঁইছুঁই এলএম১০ (LM10)।
পেনাল্টি মিসের নাটকীয়তা কাটিয়ে ঐতিহাসিক ৩৯ মিনিট
রেকর্ড ভাঙার এই রাতটি অবশ্য সহজে আসেনি, ম্যাচ জুড়েই ছিল টানটান নাটকীয়তা। ম্যাচের শুরুর দিকে অস্ট্রিয়ার রক্ষণভাগের সামনে বেশ কিছুটা হতাশ হতে হয়েছিল মেসিকে, এমনকি একটি পেনাল্টি কিক মারার সুবর্ণ সুযোগও হাতছাড়া করেন তিনি। তবে ৩৯তম মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।
মেসির বাড়ানো পাস থেকে ক্রিস্টিয়ান মেদিনা বল নিয়ে বক্সে ঢোকেন এবং থিয়াগো আলমাদার চমৎকার ডামির পর ছুটে এসে অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক আলেকজান্ডার শ্লাগারকে পরাস্ত করে ফার্স্ট-টাইম শটে বল জালে জড়ান মেসি। এই গোলের সাথেই ক্লোসের রেকর্ড ভেঙে ১৭তম গোলটি সেরে ফেলেন তিনি।
শেষ মুহূর্তে জোড়া গোল এবং শেষ ৩২-এ আর্জেন্টিনা
ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগ মুহূর্তে নিজের দ্বিতীয় এবং বিশ্বকাপের ১৮ নম্বর গোলটি করেন ইন্টার মায়ামির এই প্লে-মেকার। হুলিয়ান আলভারেজের শট সেভ হওয়ার পর ফিরতি বলে নিখুঁত ফিনিশ করে দলের ২-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক। এই জয়ের ফলে গ্রুপ পর্ব থেকে বিশ্বকাপের ‘রাউন্ড অফ ৩২’ (Round of 32)-এর টিকিট পাকা করে ফেলল বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা。
আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকেই শুরু হয়েছিল কাউন্টডাউন
অস্ট্রিয়া ম্যাচের ঠিক কয়েক দিন আগেই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। দেশের জার্সিতে নিজের ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে হ্যামস্ট্রিংয়ের সামান্য চোট নিয়েও জাদুকরী পারফরম্যান্স দেখান ৩৭ বছর বয়সী (টুর্নামেন্ট শুরুর সময়) মেসি। ৩-০ ব্যবধানে জেতা সেই ম্যাচে বিশ্বকাপের কেরিয়ারের প্রথম দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকটি তুলে নিয়ে ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন তিনি।
৪. ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন কিলিয়ান এমবাপে
লিওনেল মেসি গোলসংখ্যার তালিকায় নিজেকে সবার ওপরে নিয়ে গেলেও, এই রেকর্ড কতদিন স্থায়ী হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ মেসির এই রেকর্ডকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ফরাসি সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপে।
২৭ বছর বয়সী এমবাপে সেনেগালের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপে নিজের গোলের সংখ্যা ১৪-তে নিয়ে গেছেন। সোমবার ইরাকের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ম্যাচ রয়েছে, যেখানে এমবাপের সামনে সুযোগ থাকছে ব্যবধান আরও কমিয়ে আনার। যেহেতু এমবাপের সামনে ২০৩০ এবং ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ খেলার বয়স ও সুযোগ দুই-ই রয়েছে, তাই মেসির গড়া এই ইতিহাস আগামী দিনে নতুন করে পুনর্লিখিত হতে পারে। তবে আপাতত ফুটবল দুনিয়ার মুকুটহীন সম্রাট লিওনেল মেসিই।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More