    Lionel Messi two goals Inter Miami: মেসি-ম্যাজিকে লন্ডভন্ড সিনসিনাটি: ৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারে জিতল ইন্টার মায়ামি

    Lionel Messi two goals Inter Miami: প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় ডি-বক্সের বাইরে থেকে এক নিখুঁত বাঁ-পায়ের শটে গোল করে মায়ামিকে লিড এনে দেন মেসি।

    Published on: May 14, 2026 9:33 AM IST
    By Suman Roy
    Lionel Messi two goals Inter Miami: লিওনেল মেসি যখন মাঠে থাকেন, তখন ফুটবল কেবল একটি খেলা থাকে না, তা হয়ে ওঠে এক মহাকাব্য। মেজর লিগ সকারে (MLS) ইন্টার মায়ামি এবং এফসি সিনসিনাটির মধ্যকার সাম্প্রতিক ম্যাচে আবারও তার প্রমাণ মিলল। গ্যালারি ঠাসা দর্শকদের সাক্ষী রেখে এক অবিশ্বাস্য ৮ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জয় পেল ইন্টার মায়ামি। আর এই জয়ের নায়ক সেই চিরচেনা লিওনেল মেসি, যার পা থেকে এল জোড়া গোল।

    মেসি-ম্যাজিকে লন্ডভন্ড সিনসিনাটি: ৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারে জিতল ইন্টার মায়ামি (Getty Images via AFP)
    ম্যাচের প্রথমার্ধ: আক্রমণের ঝড়

    খেলার শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। তবে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার কারিগর হিসেবে শুরুতেই জ্বলে ওঠেন এলএমটেন (LM10)। প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় ডি-বক্সের বাইরে থেকে এক নিখুঁত বাঁ-পায়ের শটে গোল করে মায়ামিকে লিড এনে দেন মেসি। তবে সিনসিনাটিও দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। পাল্টা আক্রমণে তারাও গোল শোধ করে ম্যাচে সমতা ফেরায়। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে মেসি আবারও তার ড্রিবলিং জাদু দেখান এবং মায়ামির হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন।

    দ্বিতীয়ার্ধ: গোলের মহোৎসব

    দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ম্যাচটি একটি গোল উৎসবের রূপ নেয়। সিনসিনাটির ফরোয়ার্ডরা মায়ামির রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে একের পর এক গোল করে লিড নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মায়ামির আক্রমণভাগে মেসির সাথে লুইস সুয়ারেজের রসায়ন ছিল দেখার মতো। সুয়ারেজও গোলদাতার তালিকায় নিজের নাম তোলেন। মাঝমাঠ থেকে মেসির বাড়ানো নিখুঁত পাসগুলো বারবার সিনসিনাটির রক্ষণভাগকে ভেঙে দিচ্ছিল।

    ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিট ছিল সবথেকে নাটকীয়। স্কোরলাইন তখন ৪-৩। মনে হচ্ছিল সিনসিনাটি হয়তো সমতা ফেরাতে পারবে। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে ইন্টার মায়ামি আরও একটি গোল করে ব্যবধান ৫-৩ করে ফেলে। ৮ গোলের এই অবিশ্বাস্য লড়াই শেষে ৫-৩ ব্যবধানে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

    মেসির রেকর্ড ও মায়ামির উত্থান

    এই ম্যাচে জোড়া গোল করার মাধ্যমে মেসি আবারও প্রমাণ করলেন যে বয়স তার কাছে কেবল একটি সংখ্যা। ইন্টার মায়ামির হয়ে আসার পর থেকেই দলের খোলনলচে বদলে দিয়েছেন তিনি। সিনসিনাটির মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারানো মায়ামির জন্য প্লে-অফের দৌড়ে বড় একটি অক্সিজেন হিসেবে কাজ করবে।

    গ্যালারিতে থাকা হাজার হাজার দর্শক মেসির প্রতিটি টাচ এবং স্কিলের জন্য গলা ফাটিয়েছেন। ম্যাচ শেষে সিনসিনাটির কোচও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মেসিকে আটকানোর কোনো পরিকল্পনা ওইদিন কাজে আসত না।

    ফুটবল প্রেমীদের জন্য এই ম্যাচটি ছিল এক পরিপূর্ণ বিনোদন। ৮ গোলের রোমাঞ্চ, মেসির জোড়া গোল এবং শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা—সব মিলিয়ে এই জয় ইন্টার মায়ামিকে পয়েন্ট টেবিলের লড়াইয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দিল। মায়ামি ভক্তদের জন্য এখন কেবলই মেসির জাদুর অপেক্ষা।

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

