Lionel Messi two goals Inter Miami: মেসি-ম্যাজিকে লন্ডভন্ড সিনসিনাটি: ৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারে জিতল ইন্টার মায়ামি

Lionel Messi two goals Inter Miami: মেসি-ম্যাজিকে লন্ডভন্ড সিনসিনাটি: ৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারে জিতল ইন্টার মায়ামি
Lionel Messi two goals Inter Miami: প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় ডি-বক্সের বাইরে থেকে এক নিখুঁত বাঁ-পায়ের শটে গোল করে মায়ামিকে লিড এনে দেন মেসি।
Lionel Messi two goals Inter Miami: লিওনেল মেসি যখন মাঠে থাকেন, তখন ফুটবল কেবল একটি খেলা থাকে না, তা হয়ে ওঠে এক মহাকাব্য। মেজর লিগ সকারে (MLS) ইন্টার মায়ামি এবং এফসি সিনসিনাটির মধ্যকার সাম্প্রতিক ম্যাচে আবারও তার প্রমাণ মিলল। গ্যালারি ঠাসা দর্শকদের সাক্ষী রেখে এক অবিশ্বাস্য ৮ গোলের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জয় পেল ইন্টার মায়ামি। আর এই জয়ের নায়ক সেই চিরচেনা লিওনেল মেসি, যার পা থেকে এল জোড়া গোল।
ম্যাচের প্রথমার্ধ: আক্রমণের ঝড়
খেলার শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। তবে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার কারিগর হিসেবে শুরুতেই জ্বলে ওঠেন এলএমটেন (LM10)। প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের মাথায় ডি-বক্সের বাইরে থেকে এক নিখুঁত বাঁ-পায়ের শটে গোল করে মায়ামিকে লিড এনে দেন মেসি। তবে সিনসিনাটিও দমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। পাল্টা আক্রমণে তারাও গোল শোধ করে ম্যাচে সমতা ফেরায়। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে মেসি আবারও তার ড্রিবলিং জাদু দেখান এবং মায়ামির হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন।
দ্বিতীয়ার্ধ: গোলের মহোৎসব
দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ম্যাচটি একটি গোল উৎসবের রূপ নেয়। সিনসিনাটির ফরোয়ার্ডরা মায়ামির রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে একের পর এক গোল করে লিড নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মায়ামির আক্রমণভাগে মেসির সাথে লুইস সুয়ারেজের রসায়ন ছিল দেখার মতো। সুয়ারেজও গোলদাতার তালিকায় নিজের নাম তোলেন। মাঝমাঠ থেকে মেসির বাড়ানো নিখুঁত পাসগুলো বারবার সিনসিনাটির রক্ষণভাগকে ভেঙে দিচ্ছিল।
ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিট ছিল সবথেকে নাটকীয়। স্কোরলাইন তখন ৪-৩। মনে হচ্ছিল সিনসিনাটি হয়তো সমতা ফেরাতে পারবে। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে ইন্টার মায়ামি আরও একটি গোল করে ব্যবধান ৫-৩ করে ফেলে। ৮ গোলের এই অবিশ্বাস্য লড়াই শেষে ৫-৩ ব্যবধানে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।
মেসির রেকর্ড ও মায়ামির উত্থান
এই ম্যাচে জোড়া গোল করার মাধ্যমে মেসি আবারও প্রমাণ করলেন যে বয়স তার কাছে কেবল একটি সংখ্যা। ইন্টার মায়ামির হয়ে আসার পর থেকেই দলের খোলনলচে বদলে দিয়েছেন তিনি। সিনসিনাটির মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারানো মায়ামির জন্য প্লে-অফের দৌড়ে বড় একটি অক্সিজেন হিসেবে কাজ করবে।
গ্যালারিতে থাকা হাজার হাজার দর্শক মেসির প্রতিটি টাচ এবং স্কিলের জন্য গলা ফাটিয়েছেন। ম্যাচ শেষে সিনসিনাটির কোচও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মেসিকে আটকানোর কোনো পরিকল্পনা ওইদিন কাজে আসত না।
ফুটবল প্রেমীদের জন্য এই ম্যাচটি ছিল এক পরিপূর্ণ বিনোদন। ৮ গোলের রোমাঞ্চ, মেসির জোড়া গোল এবং শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা—সব মিলিয়ে এই জয় ইন্টার মায়ামিকে পয়েন্ট টেবিলের লড়াইয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দিল। মায়ামি ভক্তদের জন্য এখন কেবলই মেসির জাদুর অপেক্ষা।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।