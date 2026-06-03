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    Otzi the Iceman: ৫,৩০০ বছর পরেও জীবিত! মমির ভেতরে বাড়ছে রহস্যময় লিভিং অর্গানিজম, হুলুস্থূল...

    Otzi the Iceman: ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি-র মতে, আবিষ্কারের পর থেকেই ওৎজির দেহাবশেষ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে এবং এটিকে সর্বদা মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা হয়। 

    Published on: Jun 03, 2026 11:44 PM IST
    By Sahara Islam
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    Otzi the Iceman: ১৯৯১ সাল নাগাদ আল্পস পর্বতমালার ওটজালে একটি প্রাকৃতিক মমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ থেকে ৩১০০ শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীতে বাস করেছিল এই প্রাচীন মানব। এই ‘ওৎজি দ্য আইসম্যান’ বা প্রাকৃতিক মমিই বিজ্ঞানীদের উৎসাহের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে বহু বছর ধরে। সেই মমি থেকেই গবেষকরা জানার চেষ্টা করেছিলেন, মমিটির বয়স কত। কী ভাবে মৃত্যু হয়েছিল এই ব্যক্তির। গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, মমির বয়স প্রায় ৫৩০০ বছর। তাঁর মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল না। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিরবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর দেহ বরফের নিচে চাপা পড়ে ছিল। অবশেষে ১৯৯১ সালে উত্তর ইতালির দক্ষিণ টাইরল অঞ্চলে দু'জন জার্মান পর্যটক ঘটনাক্রমে মমিটি আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি এই মমিটির মধ্যে আশ্চর্য অণুজীবের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা।

    মমির ভেতরে বাড়ছে রহস্যময় লিভিং অর্গানিজম (সৌজন্যে টুইটার)
    মমির ভেতরে বাড়ছে রহস্যময় লিভিং অর্গানিজম (সৌজন্যে টুইটার)

    ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি-র মতে, আবিষ্কারের পর থেকেই ওৎজির দেহাবশেষ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে এবং এটিকে সর্বদা মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা হয়। এর ফলে গবেষকরা ওৎজি মমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করতে সক্ষম হয়েছেন, যা প্রাচীনকালের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এক বিরল অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। কিন্তু ‘মাইক্রোবায়োম’ জার্নালে প্রকাশিত সর্বশেষ গবেষণায় ইতালির একটি গবেষক দল প্রমাণ পেয়েছে যে, এই হিমায়িত মমির ভেতরে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ধরনের অণুজীব এখনও সক্রিয় রয়েছে। ইতালির বোলজানোতে অবস্থিত ইউরাক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান গবেষক মহম্মদ সারহান বলেন, 'আমি ভাবিনি যে আমরা ব্যাকটেরিয়াগুলো খুঁজে পাব।'

    গবেষকরা ওৎজির অন্ত্রে, ত্বকে এবং মমিটি আংশিকভাবে গলানোর পর তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ‘হালকা বাদামী’ তরলে চার ধরনের ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন, যেগুলো ০° সেলসিয়াসের নিচেও টিকে থাকতে সক্ষম। এই ইস্টগুলো কেবল অ্যান্টার্কটিকার মতো অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশেই জন্মায়, তাই গবেষকরা মনে করেন যে ওৎজির মৃত্যুর কিছু সময় পরে এগুলো তার শরীরে প্রবেশ করেছিল। গবেষক ফ্র্যাঙ্ক মেইক্সনার বলেন, 'এই ইস্ট স্ট্রেনগুলো ওৎজির সহস্রাব্দব্যাপী যাত্রাপথে তার সঙ্গী হয়েছে।' এরপর গবেষকরা একটি শীতল কক্ষে এই ধরনের অন্ত্রের ইস্ট পুনরায় তৈরি করেন। তারপর, তাঁরা এটি ব্যবহার করে রুটি বানানোর চেষ্টা করেন। শুরুতে, কাজটি মসৃণভাবে এগোয়নি। তবে, তিন মাসের প্রচেষ্টার পর, তাঁরা সফলভাবে এক টুকরো সুস্বাদু রুটি তৈরি করতে সক্ষম হন। গবেষণাটি এই ধরণের ইস্টের আরও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রয়োগও উন্মোচন করেছে। ১৯৯১ সালে যখন ওৎজিকে আবিষ্কার করা হয়, তখন মমিটিকে প্রাথমিকভাবে একটি সাধারণ মৃতদেহের মতোই বিবেচনা করা হয়েছিল। গবেষকরা দেহটিতে ছত্রাক জন্মানো রোধ করতে ফেনল নামক একটি রাসায়নিক ব্যবহার করেছিলেন। তবে, এই অস্বাভাবিক এনজাইমটির ফেনলকে ‘খেয়ে ফেলার’ ক্ষমতা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এর অর্থ হলো ভবিষ্যতে দূষিত পরিবেশে এই রাসায়নিক পদার্থটিকে ভেঙে ফেলার জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই মমির মাইক্রোবায়োম বিশ্লেষণে এক বিশেষ প্রজাতির অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে, যা এখন আধুনিক মানুষের মধ্যে প্রায় বিলুপ্ত। সারহান বলেছেন, যদিও শিল্পোন্নত দেশগুলোর মানুষের পরিপাকতন্ত্রে এটি আর পাওয়া যায় না, তবে এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া এখনও আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু উপজাতির মধ্যে পাওয়া যায়।

    Home/News/Otzi The Iceman: ৫,৩০০ বছর পরেও জীবিত! মমির ভেতরে বাড়ছে রহস্যময় লিভিং অর্গানিজম, হুলুস্থূল...
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