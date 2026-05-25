    Mango capital of the world: আমের রাজধানী কোন শহরকে বলা হয়? এখানকার আম হোয়াইট হাউসেও যায়

    Mango capital of the world: ফলের রাজা আম, আর সেই আমের স্বাদ ও গন্ধের দিওয়ানা পুরো বিশ্ব। কিন্তু আপনি কি জানেন, পৃথিবীর কোন শহরকে ‘আমের রাজধানী’ বা 'Mango Capital of the World' বলা হয়?

    Published on: May 25, 2026 10:38 AM IST
    By Suman Roy
    Mango capital of the world: গ্রীষ্মকাল এলেই বাঙালির ঘরে ঘরে ল্যাংড়া, হিমসাগর, আলফনসো বা আম্রপালি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তবে আম উৎপাদনের প্রাচুর্য, গুণমান এবং ঐতিহাসিক স্বীকৃতির কারণে ফিলিপাইনের গুইমারাস (Guimaras) শহরকে বিশ্বজুড়ে ‘আমের রাজধানী’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানকার আম এতটাই মিষ্টি ও সুস্বাদু যে, তা বিশ্বের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলগুলোর ডাইনিং টেবিল থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউস বা বাকিংহাম প্যালেসের রাজকীয় ভোজসভাতেও পরিবেশন করা হয়েছে।

    গুইমারাসের আমের অনন্য বৈশিষ্ট্য

    গুইমারাস দ্বীপের মাটি, আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক অবস্থান আম চাষের জন্য একদম নিখুঁত। এখানকার প্রধান আমের প্রজাতি হলো 'কারাবাও আম' (Carabao Mango), যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস (Guinness Book of World Records)-এ পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি আম হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছিল। এই আমগুলো সম্পূর্ণ আঁশবিহীন এবং এর সুগন্ধ এতটাই তীব্র যে দূর থেকেই এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

    আমের রাজধানী হয়ে ওঠার ইতিহাস

    গুইমারাসের আম চাষের ইতিহাস বেশ পুরনো হলেও, একে বিশ্বমঞ্চে অনন্য করে তোলার পেছনে রয়েছে এক কঠোর আইনি এবং বৈজ্ঞানিক লড়াই।

    ১. কঠোর কোয়ারেন্টাইন আইন (The Quarantine Law): গুইমারাস দ্বীপের আমকে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ (বিশেষ করে ম্যাঙ্গো পাল্প উইভিল) থেকে রক্ষা করতে ১৯৭০-এর দশকে একটি কঠোর নিয়ম জারি করা হয়। এই দ্বীপে বাইরের কোনো অঞ্চল থেকে অন্য কোনো জাতের আম বা আম গাছ নিয়ে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি পর্যটকরাও এই দ্বীপে বাইরে থেকে কোনো আম নিয়ে ঢুকতে পারেন না। এই কঠোর সুরক্ষার কারণে এখানকার আম গাছের জিনগত বিশুদ্ধতা শতভাগ বজায় রয়েছে।

    ২. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও রপ্তানি: এই দ্বীপের আম এতটাই রোগমুক্ত এবং নিখুঁত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের মতো কড়া কোয়ারেন্টাইন নিয়ম থাকা দেশগুলোও গুইমারাসের আম আমদানিতে কোনো বাধা দেয় না। ১৯৯0-এর দশকে গুইমারাস যখন বাণিজ্যিকভাবে বিশ্ববাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে, তখন থেকেই এটি বিশ্বজুড়ে 'আমের রাজধানী' হিসেবে ব্র্যান্ডিং পায়।

    ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল বা ‘মাঙ্গাহান উৎসব’

    গুইমারাসের সংস্কৃতির সাথে আম ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রতি বছর মে মাসে এখানে ‘মাঙ্গাহান ফেস্টিভ্যাল’ (Manggahan Festival) বা আম উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো ‘অল-ইউ-ক্যান-ইট’ (All-You-Can-Eat) প্রতিযোগিতা, যেখানে নামমাত্র মূল্যে পর্যটকরা যত খুশি ইচ্ছে মিষ্টি আম খেতে পারেন। পুরো শহরকে এই সময়ে আমের থিমে সাজানো হয় এবং আম দিয়ে তৈরি হরেক রকমের কেক, পিৎজা, জুস ও সুভ্যেনির বিক্রি হয়।

    মালদা বা রত্নাগিরির আম আমাদের কাছে প্রিয় হলেও, বিশ্বমঞ্চে কঠোর আইনি সুরক্ষা এবং গিনেস রেকর্ডের কারণে ফিলিপাইনের গুইমারাস নিজের নামের পাশে ‘আমের রাজধানী’ তকমাটি চিরস্থায়ী করে নিয়েছে। প্রকৃতির দান আর মানুষের সচেতন প্রয়াস কীভাবে একটি ছোট দ্বীপকে বিশ্বসেরা করে তুলতে পারে, গুইমারাসের ইতিহাস তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

