Bangladesh leader after WB Election: 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নিয়ে বাজে মন্তব্য আসছে, আগে এটা ছিল না', দাবি নেতার

Bangladesh leader after WB Election: 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নিয়ে বাজে মন্তব্য আসছে, আগে এটা ছিল না', দাবি করলেন বাংলাদেশের এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ। শেখ হাসিনার পতন এবং মহম্মদ ইউনুসের সরকারের আমলে ‘বিপ্লবী’ হয়ে ওঠেন তিনি।
Bangladesh leader after WB Election: পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন বার্তা আসছে। তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আওয়ামি লিগের সমর্থকদের রীতিমতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। তারইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে উদ্ভট মন্তব্য করলেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ। শেখ হাসিনার পতন এবং মহম্মদ ইউনুসের সরকারের আমলে ‘বিপ্লবী’ হয়ে ওঠা সেই নেতা দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নিয়ে ‘বাজে’ মন্তব্য করা হচ্ছে। আগে এরকম ব্যাপার ছিল না। যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে, সেগুলিই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবে।
পশ্চিমবঙ্গের ভোট নিয়ে কী বলছে ঢাকা?
সেই ‘বিপ্লবী’ ওরকম কথা বললেও বাংলাদেশের সরকারের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। মঙ্গলবার বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন একান্তভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফলে ঢাকার বিদেশনীতি কোনও পরিবর্তন হবে না বলে দাবি করেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী।
বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ ও মমতার পদত্যাগ দাবি
তারইমধ্যে আগামী ৯ মে বিজেপির শপথ নেওয়ার কথা আছে। যদিও আজ পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, লোকভবনে গিয়ে ইস্তফা দেবেন না। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি রাজভবনে যাবেন কিনা? সাধারণত নির্বাচনের পরে মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দেন। যদি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং তাঁকেই পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি ফের শপথ নেন। নাহলে কুর্সি ছেড়ে দিতে হয়।
মমতা বলেন, ‘কেন, কীসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম, তাহলে আমি রেজিগশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাস নট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি গিয়ে রেজিগশনটা দিতে হবে - নো, নট দ্যাট। আমি এখনও বলতে চাই, আমরা নির্বাচনে হারিনি। জোর করে আমাদের হারানোর জন্য ওদের চেষ্টা এটা।’
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।