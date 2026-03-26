সল্ট লেকের গভীরে মিলল বিশাল পানীয় জলের আধার, নোনা জলের নিচে মিষ্টির হদিশ! প্রকৃতির খেলায় হতবাক বিজ্ঞানীরা

সল্ট লেকের গভীরে মিলল বিশাল পানীয় জলের আধার, নোনা জলের নিচে মিষ্টির হদিশ! প্রকৃতির খেলায় হতবাক বিজ্ঞানীরা
সল্ট লেকের নোনা জলের নীচে রয়েছে বিশাল মিষ্টি জলের আধার। এত দিন চোখের সামনে ছিল, তবু নজরে আসেনি কারও। অবশেষে সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা।
প্রকৃতি তার রহস্যের ঝুলি কখন কীভাবে উন্মোচন করবে, তা বলা মুশকিল। সম্প্রতি 'গ্রেট সল্ট লেক' (Great Salt Lake)-এর নিচে এক বিশাল মিষ্টি জলের ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে বিজ্ঞানীরা রীতিমতো চমকে গেছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই আবিষ্কারটি ওই অঞ্চলের জল সংকট কাটানোর জন্য এক নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে।
গ্রেট সল্ট লেক মূলত তার অতিরিক্ত লবণের ঘনত্বের জন্য পরিচিত। কিন্তু দীর্ঘদিনের গবেষণার পর ভূতত্ত্ববিদরা লেকের তলদেশের স্তরের নিচে এমন এক বিশালাকায় জলাধার (Aquifer) খুঁজে পেয়েছেন, যা সম্পূর্ণ মিষ্টি জলে পূর্ণ। এই আবিষ্কারটি জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
কীভাবে আবিষ্কৃত হলো এই গুপ্ত ভাণ্ডার?
আমেরিকার ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক আধুনিক সিসমিক ম্যাপিং এবং গ্রাউন্ড-পেনেট্রেটিং রাডার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই জরিপ চালিয়েছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, লেকের তলদেশের মাটির গভীর স্তরে নোনা জলের পরিবর্তে মিষ্টি জলের একটি বিশাল স্তর রয়েছে। এই জল কয়েক হাজার বছর ধরে মাটির নিচে পাথরের স্তরে আটকা পড়ে ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, বরফ যুগের শেষের দিকে যখন হিমবাহ গলেছিল, তখন সেই জল চুইয়ে মাটির নিচে এই প্রকাণ্ড আধার তৈরি করেছিল।
কেন এই আবিষ্কারটি এত গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল দীর্ঘমেয়াদী খরার কবলে রয়েছে। গ্রেট সল্ট লেকের জলের স্তরও রেকর্ড পরিমাণ নিচে নেমে গিয়েছিল, যা স্থানীয় বাস্তুসংস্থান এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নতুন আবিষ্কৃত মিষ্টি জলের উৎসটি নিম্নলিখিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:
১. জল সংকট নিরসন: এই জলাধারে যে পরিমাণ জল রয়েছে, তা দিয়ে কয়েক দশক ধরে স্থানীয় কৃষি ও পানীয় জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব।
২. পরিবেশ রক্ষা: গ্রেট সল্ট লেক শুকিয়ে গেলে ধূলিকণা ও বিষাক্ত খনিজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। এই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে লেকের ভারসাম্য রক্ষা করা যেতে পারে।
৩. বিবর্তনের সংকেত: এই প্রাচীন জল বিশ্লেষণ করে কয়েক হাজার বছর আগের পৃথিবীর জলবায়ু এবং অণুজীব সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
চ্যালেঞ্জ ও সতর্কতা
বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারে উচ্ছ্বসিত হলেও একটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এই মিষ্টি জলের ভাণ্ডারটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। যদি অপরিকল্পিতভাবে এই জল তোলা হয়, তবে পাশের নোনা জল সেখানে ঢুকে পড়ে পুরো উৎসটিকেই নষ্ট করে দিতে পারে। তাই এই সম্পদ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োজন।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ইউটাহ প্রশাসন এবং বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই জলের পরিমাণ এবং গুণমান নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করছেন। যদি এই জল সরাসরি পানযোগ্য হয়, তবে এটি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের জল ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব ঘটাতে পারে। মহাকাশ থেকে তোলা স্যাটেলাইট ইমেজেও এখন এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
প্রকৃতি আমাদের বারবার শেখায় যে আপাতদৃষ্টিতে যা অনুর্বর বা মৃত মনে হয়, তার নিচেই হয়তো জীবনের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। নোনা হ্রদের নিচে এই মিষ্টি জলের সন্ধান কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য নয়, এটি আগামীর জল সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করার এক নতুন অস্ত্র।
