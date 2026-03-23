    গোবি মরুভূমিতে মিলল ডাইনোসর যুগের ১ সেন্টিমিটার জীবাশ্ম! বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এটি

    বিজ্ঞানীরা যখন বিশালকায় ডাইনোসরদের হাড়গোড় খুঁজতে ব্যস্ত, তখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর অবশেষ বিবর্তনের এক হারানো যোগসূত্র খুঁজে দিয়েছে।

    Published on: Mar 23, 2026 10:26 AM IST
    By Suman Roy
    মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি বরাবরই প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এক স্বর্গরাজ্য। তবে সম্প্রতি সেখানে পাওয়া মাত্র ১ সেন্টিমিটারের একটি ক্ষুদ্র জীবাশ্ম বিজ্ঞানীদের রীতিমতো স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ডাইনোসরদের যুগের এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর জীবাশ্মটি আমাদের বিবর্তনীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে।

    বিবর্তনীয় বিজ্ঞানে অনেক সময় বড় আবিষ্কারের চেয়ে ছোট ছোট সূত্রগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমিতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ১ সেন্টিমিটারের একটি জীবাশ্ম ঠিক তেমনই এক দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানীরা যখন বিশালকায় ডাইনোসরদের হাড়গোড় খুঁজতে ব্যস্ত, তখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর অবশেষ বিবর্তনের এক হারানো যোগসূত্র খুঁজে দিয়েছে।

    আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট ও ক্ষুদ্রতা

    সাধারণত ডাইনোসর বললেই আমাদের চোখে বিশাল শরীরের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কৃত জীবাশ্মটি একটি ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীর (Mammal), যা আনুমানিক ৭ কোটি বছর আগে ক্রিটেসিয়াস যুগে ডাইনোসরদের পায়ের নিচেই বিচরণ করত। মাত্র ১ সেন্টিমিটার বা তারও কম আকারের এই জীবাশ্মটি এতই সূক্ষ্ম যে, এটি খুঁজে পাওয়া ছিল খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো কঠিন কাজ। উন্নত প্রযুক্তির সিটি স্ক্যানিং এবং মাইক্রোস্কোপিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এর হাড়ের গঠন শনাক্ত করেছেন।

    কেন এই জীবাশ্মটি এত গুরুত্বপূর্ণ?

    বিজ্ঞানীদের মতে, এই জীবাশ্মটি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিবর্তনের ধারায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে তুলে ধরে।

    ১. বিবর্তনীয় যোগসূত্র: এটি প্রমাণ করে যে ডাইনোসরদের রাজত্বকালে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা কেবল টিকে ছিল না, বরং তারা আকারে ছোট হওয়ার কারণে খুব দ্রুত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারত।

    ২. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন: ক্ষুদ্র হলেও এই জীবাশ্মটির দাঁত এবং চোয়ালের গঠন ছিল অত্যন্ত মজবুত। এটি সম্ভবত পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত। এর শ্রবণযন্ত্রের হাড়ের গঠন আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কান এবং শোনার ক্ষমতার বিকাশের আদিম রূপটি বুঝতে সাহায্য করছে।

    ৩. প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা: গোবি মরুভূমির তৎকালীন শুষ্ক পরিবেশে এই ধরণের ছোট প্রাণীরা কীভাবে বেঁচে থাকত, তা নিয়ে নতুন করে গবেষণার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

    প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্ময় ও চ্যালেঞ্জ

    মঙ্গোলিয়ার ইনস্টিটিউট অফ প্যালিয়ন্টোলজি এবং আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির গবেষকরা জানিয়েছেন, এই জীবাশ্মটি সংরক্ষণ করা এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বাতাসের সামান্য ঝাপটা বা অসাবধানতায় এটি নষ্ট হয়ে যেতে পারত। তাঁরা বলছেন, সাধারণত বড় প্রাণীদের হাড় সহজে সংরক্ষিত হয়, কিন্তু এত ছোট শরীরের নরম হাড় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাথরের স্তরে টিকে থাকা এক অলৌকিক ঘটনা।

    ডাইনোসরদের সাথে সহাবস্থান

    এই আবিষ্কারটি আমাদের জানায় যে ডাইনোসরদের দাপটের মাঝেও ক্ষুদ্র প্রাণীরা নিজস্ব এক বাস্তুসংস্থান তৈরি করে নিয়েছিল। ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই ধরণের ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই শেষ পর্যন্ত টিকে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদের থেকেই আজকের আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ও মানুষের উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, এই ১ সেন্টিমিটারের জীবাশ্মটির মধ্যেই আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষদের ছাপ লুকিয়ে আছে।

    গোবি মরুভূমির এই ক্ষুদ্র আবিষ্কারটি প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানে আকারের চেয়ে তথ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। মাত্র ১ সেন্টিমিটারের এই হাড়ের টুকরোটি আমাদের কোটি কোটি বছরের পুরনো এক পৃথিবীর গল্প বলছে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিবর্তনের মঞ্চে সবথেকে ছোট খেলোয়াড়টিও কখনও কখনও সবথেকে বড় রহস্যের সমাধান করে দিতে পারে।

