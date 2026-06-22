FIFA World Cup 2026: US-র মাটিতে ‘অপরাজিত’ ইরান! বিশ্বকাপে রূপকথা তৈরি করতেই ট্রাম্পকে নিয়ে মিমের ঝড়

FIFA World Cup 2026: US-র মাটিতে ‘অপরাজিত’ ইরান! বিশ্বকাপে রূপকথা তৈরি করতেই ট্রাম্পকে নিয়ে মিমের ঝড়
FIFA World Cup 2026: রবিবার লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এই লড়াকু ড্র-এর পর ইরানের হেড কোচ আমির ঘালেনোই টুর্নামেন্টে তাঁদের এই অপরাজিত শুরুকে একটি 'বিরাট সাফল্য' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
FIFA World Cup 2026: দুটি ম্যাচ, ঝুলিতে দুই পয়েন্ট এবং কোনও অবস্থাতেই হার না মানার এক অদম্য জেদ! সমস্ত পূর্বাভাস ও হিসেব-নিকেশ উল্টে দিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ইরানের লড়াকু পারফরম্যান্স ক্রীড়াক্ষেত্র এবং ভূ-রাজনীতি-উভয় যুক্তিকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে। গ্রুপ ‘জি’-এর প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে নিজেদের অভিযান শুরু করেছিল ‘টিম মেল্লি।’ এরপর গত রবিবার তারকাখচিত ১০ জনের বেলজিয়াম দলের বিরুদ্ধে রক্ষণভাগের এক অনবদ্য 'মাস্টারক্লাস' প্রদর্শন করে ম্যাচটি গোলশূন্যভাবে ড্র করতে সক্ষম হয় তারা। তবে মাঠের কৌশলের চেয়েও ইরানের এই অপরাজিত থাকার নেপথ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চর্চায় উঠে এসেছে, তা হলো এক চরম নাটকীয়তা ও পরিহাস।
ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মধ্যে চলমান তীব্র কূটনৈতিক অচলাবস্থা ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিশ্বকাপে অংশ নিতে গিয়ে ইরানি দলকে চরম লজিস্টিক বা আবাসন সংক্রান্ত জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আয়োজক দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সীমানার ভেতর নিজেদের বেস ক্যাম্প তৈরি করার অনুমতি না মেলায়, তাঁদের বাধ্য হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোতে আস্তানা গাড়তে হয়েছে। সেখান থেকে প্রতিদিন কঠোর নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে এবং দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাতায়াতের ধকল সামলে তাঁদের মূল স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলতে আসতে হচ্ছে। কিন্তু কার্যত যাযাবরের মতো 'রাস্তায়' দিন কাটালেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রেখে একটুও নতিস্বীকার করেনি ইরান।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ফুটবলপ্রেমীরা এই পরিস্থিতির চরম পরিহাসটি চটজলদি লুফে নিয়েছেন। মাঠের বাইরে যখন কূটনৈতিক অচলাবস্থা জারি রয়েছে, তখন নেটিজেনরা একের পর এক মজাদার মিম শেয়ার করে এই চরম বৈপরীত্যকে তুলে ধরছেন-কীভাবে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ইরান অফিশিয়ালি মার্কিন মুলুকে ‘অপরাজিত’ রয়ে গেল! আর এই সমস্ত মিমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এই লড়াকু ড্র-এর পর ইরানের হেড কোচ আমির ঘালেনোই টুর্নামেন্টে তাঁদের এই অপরাজিত শুরুকে একটি 'বিরাট সাফল্য' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ম্যাচের পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় কোচ ঘালেনোই বিশ্বকাপের আগে তাঁর দলের কঠিন পরিস্থিতির কথা স্মরণ করেন। তিনি জানান, 'যুদ্ধের পরিস্থিতি'-র কারণে তাঁদের ঘরোয়া লিগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি ম্যাচও বাতিল করতে হয়েছিল। রয়টার্স-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঘালেনোই বলেন, 'আমি ছয় মাস আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে চাই। আমরা টানা ছয় মাস যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম; আমাদের ঘরোয়া লিগ চালু ছিল না। অনেক দল আমাদের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বলেও তা বাতিল করে দেয়। আমরা সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে এসেছি।'
তিনি আরও বলেন, 'এমন পরিস্থিতির পরও দুটি ম্যাচে একটিতেও না হেরে অপরাজিত থাকা আমাদের জন্য এক বিরাট সাফল্য। এটি আমাদের ফুটবলের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমার মনে হয় না বিশ্বের অন্য কোনও দল এই ধরণের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে টিকে থেকে এভাবে পারফর্ম করতে পারত।' মাঠের মধ্যে নিজেদের উজাড় করে দেওয়া ফুটবলারদের নিয়ে গর্বিত কোচ বলেন, 'এই খেলোয়াড়রা নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিয়ে মনের তাগিদে খেলছে। ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চিরকাল তাঁদের এই লড়াই মনে রাখবে।'