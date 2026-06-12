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    Facebook-Instagram Down: বিশ্বজুড়ে অকেজো ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম, বড়সড় গড়বড় মেটার সার্ভারে! চরম ভোগান্তিতে মানুষ

    বিশ্বজুড়ে হঠাৎ অচল হয়ে পড়েছে মেটার মালিকানাধীন জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম। ‘এক্স’-এ ট্রেন্ডিংয়ে উঠে এসেছে এই মেটা বিভ্রাটের খবর।

    Published on: Jun 12, 2026 8:02 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
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    সোশ্যাল মিডিয়া জায়েন্ট মেটা (Meta)-র সার্ভারে বড়সড় বিপর্যয়। আচমকাই বিশ্বজুড়ে বিকল হয়ে পড়ল জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক (Facebook) এবং ইনস্টাগ্রাম (Instagram)। হঠাৎ নেমে আসা এই বৈশ্বিক বিভ্রাট বা ‘গ্লোবাল আউটেজ’-এর কারণে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ব্যবহারকারী চরম সমস্যায় পড়েছেন। হঠাৎ করেই অ্যাকাউন্ট লগ-আউট হয়ে যাওয়া কিংবা ফিড রিফ্রেশ না হওয়ার মতো একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন নেটিজেনরা।

    বিশ্বজুড়ে অকেজো ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম, গড়বড় মেটার সার্ভারে! চরম ভোগান্তিতে মানুষ (AFP)
    বিশ্বজুড়ে অকেজো ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম, গড়বড় মেটার সার্ভারে! চরম ভোগান্তিতে মানুষ (AFP)

    কী কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা?

    হঠাৎ করেই এই আউটেজ শুরু হওয়ার পর থেকে ব্যবহারকারীরা মূলত তিন ধরণের প্রধান সমস্যার কথা জানাচ্ছেন:

    লগইন সমস্যা (Login Issue): বহু ব্যবহারকারীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিজে থেকেই লগ-আউট হয়ে গেছে। পুনরায় পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে গেলেও তা সম্ভব হচ্ছে না।

    ফিড রিফ্রেশ না হওয়া (Feed Error): ইনস্টাগ্রামে ঢুকলে স্ক্রিনে ভেসে উঠছে ‘কুড নট রিফ্রেশ ফিড’ (Could not refresh feed)। নতুন কোনও পোস্ট বা রিলস দেখতে পাচ্ছেন না ব্যবহারকারীরা।

    মেসেজিং ব্যাহত: ফেসবুক মেসেঞ্জার এবং ইনস্টাগ্রাম ডিএম (Direct Message)-এর মাধ্যমে একে অপরকে বার্তা পাঠাতে পারছেন না অনেকে। নতুন কোনও মেসেজ বা স্টোরি লোড হচ্ছে না।

    ডাউনডিটেক্টরে রিপোর্টের বন্যা

    বিশ্বব্যাপী ওয়েবসাইট ও অনলাইন পরিষেবার ওপর নজরদারি চালানো ওয়েবসাইট ডাউনডিটেক্টর (Downdetector)-এ ইতিমধ্যেই লাখ লাখ মানুষ মেটার এই বিভ্রাট নিয়ে রিপোর্ট করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরাও এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন। মোবাইল অ্যাপের পাশাপাশি ডেস্কটপ বা ব্রাউজারেও মেটার এই প্ল্যাটফর্মগুলো কাজ করছে না।

    চলছে না ফেসবুক
    চলছে না ফেসবুক

    এক্স (X)-এ ট্রেন্ডিং ‘ফেসবুক ডাউন’

    ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম কাজ না করায় নেটিজেনরা ভিড় জমিয়েছেন মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স (সাবেক টুইটার)-এ। সেখানে ইতিমধ্যেই #FacebookDown এবং #InstagramDown ট্রেন্ড করতে শুরু করেছে। বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার ব্যবহারকারী সেখানে স্ক্রিনশট শেয়ার করে নিজেদের ক্ষোভ ও মজার মজার মিম পোস্ট করছেন।

    সাধারণত মেটার মূল সার্ভারে কোনও কারিগরি ত্রুটি বা মেইনটেন্যান্সের কাজের জন্য এই ধরণের বিপর্যয় ঘটে থাকে। তবে মেটার পক্ষ থেকে এই বিভ্রাটের সুনির্দিষ্ট কারণ বা এটি কখন পুরোপুরি ঠিক হবে, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও অফিশিয়াল বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে প্রকৌশলীরা দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/News/Facebook-Instagram Down: বিশ্বজুড়ে অকেজো ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম, বড়সড় গড়বড় মেটার সার্ভারে! চরম ভোগান্তিতে মানুষ
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