Mumbai Kalma Stabbing Update: ধর্ম জিজ্ঞাসা করে, কালমা পড়তে বলে বাঙালি সহ ২ জনকে ছুরিকাঘাত মুম্বইতে
Mumbai Kalma Stabbing Update: দুই নিরাপত্তাকর্মীকে ছুরিকাঘাত করার অভিযোগে মুম্বইতে গ্রেফতার করা হয়েছে জাইব জুবের আনসারি নামে এক ব্যক্তিকে। অভিযোগ, ছুরিকাঘাত করার আগে নিরাপত্তাকর্মীদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করেছিল জুবের। 'কালমা' পাঠ করতে বলেছিল তাদের। এহেন জুবেরকে মুম্বইয়ের নয়া নগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আহত নিরাপত্তারক্ষীদের একজন বাঙালি, নাম - সুব্রত সেন। অপরজনের নাম রাজকুমার মিশ্র। উভয় নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন বর্তমানে।
জানা গিয়েছে, সুব্রত সেনকে নয়াব শেখ বলে একজন হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। নয়াব ঘটনাস্থলের পাশেই থাকেন। এদিকে রাজকুমার মিশ্র কোনওভাবে নিজেই হাসপাতালে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে রক্তাক্ত সুব্রতকে দেখে তাঁকে প্রথমে থানায় নিয়ে যান এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন নয়াব। এই ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। আর মাত্র ৯০ মিনিট পরই অভিযুক্ত আনসারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
নয়া নগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ধৃত আনসারিকে। তার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। থানে আদালতে পেশ করা হয় অভিযুক্তকে। আগামী ৪ মে পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার তদন্তে সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়াডের গোয়েন্দারাও জুড়ছেন। ধৃতের মোবাইল এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেট পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ। এদিকে এই আনসারি নাকি বহু বছর আমেরিকা নিবাসী ছিল। এবং এখনও নাকি তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য সেখানে থাকেন। আর এই আনসারি মুম্বইয়ের মীরা রোডে একা থাকে। অনলাইনে কেমিস্ট্রি পড়ায় সে। অনলাইন মাধ্যমে আনসারি ক্রমেই কট্টরপন্থী হয়ে পড়েছিল বলে অনুমান পুলিশের।
