Modi at Ayodhya: ‘দশক পুরনো ক্ষত নিরাময়’, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে সমারোহ থেকে বার্তা মোদীর

অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরের উপরে ধর্মীয় গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার বলেছেন, 'শতাব্দীর ক্ষত ও বেদনা আজ নিরাময় হচ্ছে'। এই মুহূর্তটিকে ৫০০ বছরের পুরনো সংকল্পের পরিপূর্ণতা হিসাবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে পতাকাটি ভগবান রামের আদর্শের মূর্ত প্রতীক এবং সত্য ও ধার্মিকতার জয়ের প্রতীক।
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশেষ অভিজিৎ মুহুর্তে ১০x২০ ফুট ত্রিভুজাকার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, যা হিন্দুদের দ্বারা একটি শুভ নক্ষত্রপুঞ্জ হিসাবে বিবেচিত। এই পতাকায় উজ্জ্বল সূর্য, পবিত্র 'ওম' এবং কোবিদার বৃক্ষ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, এই পতাকাকে জাগরণ, নিষ্ঠা এবং শতাব্দীর সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতীক বলে বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, এই পতাকা 'সংকল্পের প্রতীক' হিসেবে কাজ করবে, যা নাগরিকদের জাগরণ ও নিষ্ঠার পথে পরিচালিত করবে। তিনি বলেন, সাধু-সন্তদের তপস্যা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘এটি ধর্মের পতাকা, যা বিশ্বের কাছে ভগবান রামের আদর্শ ঘোষণা করে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী সত্যমেব জয়তেকেও আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘একমাত্র সত্যের জয় হয়, মিথ্যা নয়’ এবং বলেন যে পতাকা মানুষকে তাদের কথা রাখতে অনুপ্রাণিত করবে 'যদিও এটি আমাদের জীবনের মূল্য দেয়।’ তিনি বলেন, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সত্য ও ধর্মের জয় এবং নিজের নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বলেন, দীর্ঘ ও আবেগপ্রবণ রাম জন্মভূমি যাত্রার একটি মাইলফলক, রাম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি এই অনুষ্ঠান।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )
