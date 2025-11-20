Edit Profile
    নেপাল ফের উত্তপ্ত! Gen Z বনাম UML সংঘর্ষ, কোন এলাকায় জারি হল কারফিউ?

    বুধবার নেপালের বারা জেলায় সংঘর্ষে ছয় জেনারেল জেড বিক্ষোভকারী আহত হওয়ার একদিন পর এই ঘটনা ঘটে।

    Published on: Nov 20, 2025 3:48 PM IST
    By Sritama Mitra
    ফের নতুন করে উত্তপ্ত নেপাল। সেখানে জেন জি বিক্ষোভের পর কিছু মাস আগেই গঠিত হয়েছে নতুন সরকার। তারপরই এবার নতুন করে তপ্ত হয়ে ওঠে নেপালের বারা জেলা।

    নেপাল ফের উত্তপ্ত! Gen Z বনাম UML সংঘর্ষ, কোন এলাকায় জারি হল কারফিউ? (File photo/AFP)
    সিপিএন-ইউএমএল ক্যাডারদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের একদিন পর নেপালের বারা জেলায় নিজেদের 'জেন জি' পরিচয় দেওয়া যুবকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোর পর কারফিউ জারি করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা সিমারার রাস্তায় জড়ো হতে থাকে এবং ভোর থেকে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সময় দুপুর ১ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছে। সহকারী প্রধান জেলা আধিকারিক চাবিরামন সুবেদি, এএনআইকে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর কারফিউ জারি করা হয়েছে।

    বুধবার সংঘর্ষে ছয় জেন Z বিক্ষোভকারী আহত হওয়ার একদিন পর এই ঘটনা ঘটে। এএনআই অনুসারে, ইউএমএল (ইউনিফাইড মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নেতারা ৫ মার্চ, ২০২৬ নির্ধারিত নির্বাচনের আগে জেলা পরিদর্শন করার পরিকল্পনা করার পরে জেলায় উত্তেজনা শুরু হয়েছিল। সিমারা বিমানবন্দরের কাছে সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের ক্যানিস্টারও নিক্ষেপ করে।

    সেপ্টেম্বরে, বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে ৭৬জন নিহত হয়েছিল যা সোশ্যাল মিডিয়ায় সংক্ষিপ্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণকে সামনে এনে রাস্তায় জেন জি নেমে বিক্ষোভ চালায়। বিক্ষোভকারীরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং ইউএমএলের চেয়ারম্যান কেপি ওলিকে পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। নেপালের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি (৭৩ বছর বয়স) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন। ( এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে, সংবাদ সংস্থা এএনআই থেকে সংগৃহীত)

