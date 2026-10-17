Trump waives Russia-related sanctions: এক ভয়েই ট্রাম্পের ‘মুড সুইং’, রাশিয়ার তেল কিনলেও ভারতের উপরে শুল্ক চাপাবেন না

Trump waives Russia-related sanctions: এক ভয়েই ট্রাম্পের ‘মুড সুইং’, রাশিয়ার তেল কিনলেও ভারতের উপরে শুল্ক চাপাবেন না
Trump waives Russia-related sanctions: এক ভয়ই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে টেনে নামাল? সেই পরিস্থিতিতেই কি রাশিয়া নিষেধাজ্ঞা আইনের কয়েকটি বিষয়ের উপরে স্থগিতাদেশ চাপানোর জন্য কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করলেন?
Trump waives Russia-related sanctions: কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ‘জাতীয় স্বার্থে’ রাশিয়া নিষেধাজ্ঞা আইনের কয়েকটি বিষয়ের উপরে স্থগিতাদেশ চাপানোর জন্য কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করলেন। আর তার ফলে রাশিয়ার থেকে তেল এবং গ্যাস কেনার জন্য ভারত এবং আরও চারটি দেশের আওতায় ‘শাস্তিমূলক’ শুল্ক চাপানো হচ্ছে না আপাতত। এক্ষেত্রে ওই দেশগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে মার্কিন কংগ্রেসকে জানিয়েছেন ট্রাম্প।
মিড-টার্ম নির্বাচনের ভয় গ্রাস করেছে ট্রাম্পকে?
যদিও ট্রাম্পের সেই ‘জাতীয় স্বার্থের’ নেপথ্যে আদতে আমেরিকার মিড-টার্ম নির্বাচনের ভয় আছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় সেই ভোট হবে। তার আগে আমেরিকানদের মন পেতে রাশিয়ার থেকে বিশাল পরিমাণে ডিজেল কেনার কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যে ট্রাম্প রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য কয়েক ঘণ্টা আগেও হুঁশিয়ারি দিতেন, সেই তিনিই বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অন্দরে বেকায়দায় পড়ে যাওয়ায় রাশিয়ার থেকে ডিজেল কেনার কথা ঘোষণা করেন।
আর সেই ঘোষণার পরে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন ট্রাম্প। বিভিন্ন মহল থেকে ট্রাম্পের ‘ধান্দাবাজি’ নিয়েও আওতায় উঠতে থাকে। প্রশ্ন উঠতে থাকে, যিনি রাশিয়ার তেল কেনার জন্য অন্য দেশের উপরে ‘শাস্তিমূলক’ শুল্ক চাপাতে চান, তিনি কিনা নিজেই ভ্লাদিমির পুতিনদের থেকে ডিজেল কিনবেন?
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সেই সমালোচনা এবং কটাক্ষের মুখেই ট্রাম্প জানালেন, রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা আইন আপাতত স্থগিত থাকছে। যে আইন কয়েক সপ্তাহ আগেই স্বাক্ষর করা হয়েছিল। তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়াও দিয়েছিল ভারত। তবে ট্রাম্পের নয়া সিদ্ধান্তের ফলে রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে কোনও শুল্ক চাপানো হবে না আমেরিকার তরফে।
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ট্রাম্পের উপরে খেপে আগুন আমেরিকানদের বড় অংশ
এমনিতে মিড-টার্ম নির্বাচনের আগে যথেষ্ট বেকায়দায় আছেন ট্রাম্প। এই নির্বাচনে ট্রাম্পের কুর্সি যাবে না। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের উপরে অনেকটাই নির্ভর করবে যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাত কতটা বাঁধা থাকবে। সেই আবহে গত ১ অক্টোবর সংবাদসংস্থা এপি এবং এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চের ভোটাভুটিতে দেখা যায় যে ট্রাম্পের উপরে খেপে আছেন আমেরিকানদের বড় অংশই। জিনিসপত্রের উচ্চমূল্যের জন্য তাঁরা ট্রাম্পকেই দুষেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেভাবে অর্থনীতি সামলাচ্ছেন, তা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
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ইরান যুদ্ধের ‘বোমা’ পড়বে ট্রাম্পের কুর্সিতেই?
ওই ভোটাভুটিতে দেখা গিয়েছে, যেভাবে ইরান যুদ্ধ সামলেছেন ট্রাম্প, তা মোটেও পছন্দ হয়নি মার্কিন জনতার। এমনকী তাঁর ‘অ্যাপ্রুভাল রেটিং’ একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। তাঁর সবথেকে পারফরম্যান্সের কাছে পৌঁছে গিয়েছে সেই রেটিং।
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অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More