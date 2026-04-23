MEA on Trump Repost: 'কুরুচিপূর্ণ'! ট্রাম্পের রিপোস্টের ‘নরককুণ্ড’ বিতর্কে পাল্টা দিল্লি বোঝাল হাওয়া

MEA on Trump Repost: 'কুরুচিপূর্ণ'! ট্রাম্পের রিপোস্টের ‘নরককুণ্ড’ বিতর্কে পাল্টা দিল্লি বোঝাল হাওয়া
India on Trump Repost:বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে নিয়ে করা তাঁর ‘নরক’ মন্তব্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন।
India on Trump hell hole row: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শেয়ার করা এক রিপোস্ট থেকে যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। সেখানে মার্কিনি উপস্থাপক মাইকেল স্যাভেজের চিঠি রিপোস্ট করেন ট্রাম্প। যে চিঠিতে দাবি করা হয়, ভারত ও চিন হল নরককুণ্ড। এরপরই কড়া বার্তায় দিল্লি বুঝিয়ে দেয় অবস্থান।
এদিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ‘ আমরা মন্তব্যগুলো দেখেছি, এবং এর জবাবে মার্কিন দূতাবাসের জারি করা পরবর্তী বিবৃতিটিও দেখেছি। মন্তব্যগুলো স্পষ্টতই অজ্ঞতাপ্রসূত, অনুপযুক্ত এবং কুরুচিপূর্ণ। এগুলো ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বাস্তবতাকে কোনোভাবেই প্রতিফলিত করে না, যে সম্পর্কটি দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’
বৃহস্পতিবার ট্রাম্প মাইকেল স্যাভেজের সঞ্চালিত একটি রক্ষণশীল রাজনৈতিক টক শো-এর প্রতিলিপি পোস্ট করার পর এই বিবৃতিটি আসে, যেখানে ভারত, চিন এবং অন্যান্য দেশগুলোকে ‘নরককুণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। চিঠিতে যে বার্তা ছিল, তাতে দাবি করা হয়, আমেরিকা এমন জায়গা যেখান থেকে মানুষ গর্ভাবস্থার নবম মাসে ওয়াশিংটনে এসে তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন নাগরিক হয়ে যায়। চিঠিতে বলা হয়, এশিয়ার দুটি দেশের মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে আসে ‘নবম মাসে একটি শিশুর জন্ম দিতে’, এবং এই আইন তাদেরকে ‘তাৎক্ষণিক’ মার্কিন নাগরিক করে তোলে।
এরপরই বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে নিয়ে করা তাঁর ‘নরক’ মন্তব্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন।মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘ভারত একটি মহান দেশ, যার শীর্ষপদে আমার একজন খুব ভালো বন্ধু রয়েছেন’। তারপরই এসেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত ও চিনকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্পের করা ‘নরক’ রিপোস্টের সরাসরি জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হলে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুধু বলেন যে, তারা ‘কিছু প্রতিবেদন চোখে পড়েছে’। ট্রাম্পের রিপোস্ট প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, ’আমরা কিছু প্রতিবেদন দেখেছি। আমি বিষয়টি এখানেই শেষ করছি।'
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।