    MEA on Trump Repost: 'কুরুচিপূর্ণ'! ট্রাম্পের রিপোস্টের ‘নরককুণ্ড’ বিতর্কে পাল্টা দিল্লি বোঝাল হাওয়া

    India on Trump Repost:বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে নিয়ে করা তাঁর ‘নরক’ মন্তব্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন।

    Published on: Apr 23, 2026 10:37 PM IST
    By Sritama Mitra
    India on Trump hell hole row: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শেয়ার করা এক রিপোস্ট থেকে যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। সেখানে মার্কিনি উপস্থাপক মাইকেল স্যাভেজের চিঠি রিপোস্ট করেন ট্রাম্প। যে চিঠিতে দাবি করা হয়, ভারত ও চিন হল নরককুণ্ড। এরপরই কড়া বার্তায় দিল্লি বুঝিয়ে দেয় অবস্থান।

    'কুরুচিপূর্ণ'! ট্রাম্পের রিপোস্টের 'নরককুণ্ড' বিতর্কে পাল্টা দিল্লি বোঝাল হাওয়া
    এদিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ‘ আমরা মন্তব্যগুলো দেখেছি, এবং এর জবাবে মার্কিন দূতাবাসের জারি করা পরবর্তী বিবৃতিটিও দেখেছি। মন্তব্যগুলো স্পষ্টতই অজ্ঞতাপ্রসূত, অনুপযুক্ত এবং কুরুচিপূর্ণ। এগুলো ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বাস্তবতাকে কোনোভাবেই প্রতিফলিত করে না, যে সম্পর্কটি দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’

    বৃহস্পতিবার ট্রাম্প মাইকেল স্যাভেজের সঞ্চালিত একটি রক্ষণশীল রাজনৈতিক টক শো-এর প্রতিলিপি পোস্ট করার পর এই বিবৃতিটি আসে, যেখানে ভারত, চিন এবং অন্যান্য দেশগুলোকে ‘নরককুণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। চিঠিতে যে বার্তা ছিল, তাতে দাবি করা হয়, আমেরিকা এমন জায়গা যেখান থেকে মানুষ গর্ভাবস্থার নবম মাসে ওয়াশিংটনে এসে তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন নাগরিক হয়ে যায়। চিঠিতে বলা হয়, এশিয়ার দুটি দেশের মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে আসে ‘নবম মাসে একটি শিশুর জন্ম দিতে’, এবং এই আইন তাদেরকে ‘তাৎক্ষণিক’ মার্কিন নাগরিক করে তোলে।

    এরপরই বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে নিয়ে করা তাঁর ‘নরক’ মন্তব্যের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন।মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘ভারত একটি মহান দেশ, যার শীর্ষপদে আমার একজন খুব ভালো বন্ধু রয়েছেন’। তারপরই এসেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত ও চিনকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্পের করা ‘নরক’ রিপোস্টের সরাসরি জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হলে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুধু বলেন যে, তারা ‘কিছু প্রতিবেদন চোখে পড়েছে’। ট্রাম্পের রিপোস্ট প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, ’আমরা কিছু প্রতিবেদন দেখেছি। আমি বিষয়টি এখানেই শেষ করছি।'

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

