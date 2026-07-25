Pakistan Terror Attack Update: পাকিস্তানে ভয়াবহ হামলায় ১৫ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু, পাল্টা অভিযানে নিহত ১২ জঙ্গি

Pakistan Terror Attack Update: পাকিস্তানে ভয়াবহ হামলায় ১৫ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু, পাল্টা অভিযানে নিহত ১২ জঙ্গি
হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ১২ জন সেনা জওয়ান, দু'জন পুলিশকর্মী এবং বন দফতরের এক প্রাক্তন আধিকারিক। বিস্ফোরণের তীব্রতায় চৌকির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং হামলায় জড়িত অন্য জঙ্গিদের খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।
Pakistan Terror Attack Update: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে বড়সড় জঙ্গি হামলায় অন্তত ১৫ জন নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার একটি নিরাপত্তা চৌকিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দাবি, আত্মঘাতী হামলাকারী এবং ভারী অস্ত্রে সজ্জিত জঙ্গিরা একসঙ্গে হামলা চালায়। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা অভিযানে ১২ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।
সেনাবাহিনীর বিবৃতি অনুযায়ী, হামলাকারীরা প্রথমে নিরাপত্তা চৌকিতে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানে থাকা জওয়ানরা তাদের প্রতিরোধ করেন। এরপর জঙ্গিরা বিস্ফোরকভর্তি একটি গাড়ি চৌকির বাইরের দেওয়ালে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে নিরাপত্তা চৌকির বড় অংশ ভেঙে পড়ে এবং বহু নিরাপত্তাকর্মী তার নিচে চাপা পড়েন।
এই হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ১২ জন সেনা জওয়ান, দু'জন পুলিশকর্মী এবং বন দফতরের এক প্রাক্তন আধিকারিক। বিস্ফোরণের তীব্রতায় চৌকির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং হামলায় জড়িত অন্য জঙ্গিদের খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।
পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দাবি, এই হামলার পিছনে রয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। যদিও এই হামলার দায় এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি টিটিপি। এই সংগঠনটি আফগানিস্তানের তালিবান থেকে আলাদা হলেও, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শগত ও কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়।
পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে, টিটিপি-র জঙ্গিরা আফগানিস্তানের ভেতরে নিরাপদ আশ্রয় পায়। সেখান থেকে তারা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে হামলা চালায়। তবে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এই অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, আফগানিস্তানের মাটি কোনও প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এই ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার কূটনৈতিক উত্তেজনাও তৈরি হয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে জঙ্গি হামলার সংখ্যা আবার বেড়েছে। বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তানের মতো সীমান্তবর্তী এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অঞ্চলে সক্রিয় জঙ্গি নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
পাকিস্তান সরকার জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে। জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে ইসলামাবাদ। তবে এই সাম্প্রতিক হামলা আবারও দেখিয়ে দিল, সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গি কার্যকলাপ এখনও পাকিস্তানের জন্য বড় নিরাপত্তা সংকট হয়ে রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি এবং বারবার এমন হামলার ঘটনা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More