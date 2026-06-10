PoK and Pak Army copter:‘কাশ্মীরিদের বুলেট দিয়ে ভয় দেখানো..’, বলছেন অশান্ত PoKর নেতা, সেখানেই পাক সেনার কপ্টার দুর্ঘটনা

PoK and Pak Army copter:‘কাশ্মীরিদের বুলেট দিয়ে ভয় দেখানো..’, বলছেন অশান্ত PoKর নেতা, সেখানেই পাক সেনার কপ্টার দুর্ঘটনা
PoK: জেএএসি-র নেতা খোয়াজা মেহরানের সাফ হুঙ্কার, ‘বুলেট দিয়ে কাশ্মীরিদের ভয় দেখানোর নীতি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।’ তিনি বলছেনস,'আমাদের জীবন, সম্পদ এবং যা কিছু আমাদের আছে,সবকিছু হারিয়ে গেলেও আমরা এক চুলও পিছু হটব না।'
গত কয়েক দিন ধরেই অশান্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর। সেখানে স্থানীয়দের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘাতে একাধিক জনের মৃত্যু ইতিমধ্যেই হয়েছে। এরই মধ্যে এদিন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজ্জফরাবাদে পাকিস্তানি সেনার এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটির নেতারা সরব হতে শুরু করেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। সরব হয়েছেন চেয়ারম্যান শওকত মির, নেতা খোয়াজা মেহরান।
অশান্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর। নতুন করে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং গত তিন দিন ধরে অঞ্চলটিকে কাঁপিয়ে দেওয়া প্রাণহানির ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়কে সফল ঘোষণা করে জেএএসি (জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি)-এর চেয়ারম্যান শওকত মীর জানান যে, পদযাত্রার শুরুর দিনেই আন্দোলনটি সফলভাবে তাদের ‘প্ল্যান এ’ সম্পন্ন করেছে। তিনি বলছেন,'আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা শীঘ্রই প্রত্যাহার করতে হবে। এর চেয়ে বরং আমি আগে গুলি বুক পেতে নেব।'
একই সময়ে, জেএএসিএর আরেক শীর্ষ নেতা অ্যাডভোকেট খোয়াজা মেহরান, তাত্তা পানি এলাকা হয়ে নিজের গাড়িবহর নিয়ে পুঞ্চে প্রবেশ করেন, যাত্রাপথে তাঁর সাথে বিপুল সংখ্যক সমর্থক সমবেত হন। কোটলিতে বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের খবর আসার ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর এই আগমন ঘটে। সব মিলিয়ে সেখানে কার্যত টানটান উত্তেজনা থাকে। স্থানীয় তথ্যানুসারে, কোটলিতে বিক্ষোভ চলাকালে সংঘর্ষে নারী ও শিশুসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। হতাহতের সঠিক সংখ্যা অস্পষ্ট থাকলেও, এই ঘটনাগুলো পুরো অঞ্চলজুড়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।জেএএসি-র নেতা খোয়াজা মেহরানের সাফ হুঙ্কার, ‘বুলেট দিয়ে কাশ্মীরিদের ভয় দেখানোর নীতি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।’ তিনি বলছেনস,'আমাদের জীবন, সম্পদ এবং যা কিছু আমাদের আছে,সবকিছু হারিয়ে গেলেও আমরা এক চুলও পিছু হটব না।'
এদিকে, পাকিস্তান অধিকৃত সেই কাশ্মীরেরই মুজাফ্ফরাবাদে বুধবার পাকিস্তানি সেনার হেলিকপ্টার এমআই-১৭ উত্তরণের পর পরই তা আছড়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনায় ২১ জন পাকিস্তানি জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হেলিকপ্টারটি পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বহন করছিল এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) নীলম উপত্যকা এলাকায় অতিরিক্ত সেনা নিয়ে যাচ্ছিল।
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More