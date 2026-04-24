PF Money Withdrawl Rule: কয়েক মিনিটেই PF থেকে টাকা তুলতে পারবেন! EPFO বিশাল সুবিধা করে দিচ্ছে, কীভাবে?

PF Money Withdrawl Rule: কয়েক মিনিটেই PF থেকে টাকা তুলতে পারবেন! EPFO বিশাল সুবিধা করে দিচ্ছে, কীভাবে?
PF Money Withdrawl Rule: ইপিএফওয়ের পদক্ষেপের ফলে কোটি-কোটি বেতনভোগী কর্মচারীর জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ হতে চলেছে। এবার ইউপিআইয়ের মাধ্যমে তোলা যাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। জানুন বিস্তারিত
PF Money Withdrawl Rule: এখনকার ডিজিটাল যুগে লেনদেন অনেক সহজ হয়ে গেছে। স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের দৌলতে পকেটে নগদ টাকা না থাকলেও দিব্যি কাজ চলে যায়। এই ডিজিটাল বিপ্লবে সবথেকে বড় ভূমিকা পালন করছে ইউপিআই বা ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস। আর এবার এই ইউপিআইয়ের দুনিয়ায় এক বড়সড় চমক দিতে চলেছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন বা ইপিএফও (EPFO)। কোটি-কোটি চাকরিজীবীর সুবিধার্থে ইপিএফও তাদের পরিষেবা আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা করছে।
কী এই নতুন উদ্যোগ?
একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ইপিএফও কোটি-কোটি সদস্যের জন্য টাকা তোলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে ইউপিআই (UPI) পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার কথা ভাবছে। বর্তমানে পিএফের টাকা তোলার জন্য আবেদন করলে তা সরাসরি গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এনইএফটি (NEFT) বা আরটিজিএস (RTGS)-এর মাধ্যমে জমা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু ইউপিআই ব্যবস্থা চালু হলে এই লেনদেনের গতি যেমন বাড়বে, তেমনই প্রক্রিয়াটি হবে আরও স্বচ্ছ এবং ঝামেলাহীন।
কেন এই পরিবর্তনের পরিকল্পনা?
ইপিএফওয়ের লক্ষ্য হল তাদের সদস্যদের আরও উন্নত মানের ‘ডিজিটাল অভিজ্ঞতা’ প্রদান করা। বর্তমানে পিএফ থেকে অ্যাডভান্স তোলা বা চূড়ান্তভাবে টাকা তোলার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রযুক্তিগত কারণে দেরি হয়। ইউপিআই-এর অন্তর্ভুক্তি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এছাড়া, ভারত সরকারের ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ মিশনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করবে?
যদিও এই বিষয়টি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং ইপিএফওয়ের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি করা হয়নি, তবে মনে করা হচ্ছে যে, ইপিএফওয়ের অফিসিয়াল পোর্টালে বা 'উমঙ্গ' (UMANG) অ্যাপে ইউপিআই অপশন যুক্ত করা হতে পারে। গ্রাহক যখন টাকা তোলার আবেদন করবেন, তখন তিনি নিজের ভেরিফায়েড ইউপিআই আইডি প্রদান করতে পারবেন। এর ফলে টাকা সরাসরি সেই আইডির সাথে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।
সদস্যদের কী কী সুবিধা হবে?
১) দ্রুত লেনদেন: এনইএফটির তুলনায় ইউপিআই অনেক দ্রুত কাজ করে। এর ফলে পিএফের টাকা অনুমোদনের পর তা অ্যাকাউন্টে আসতে সময় কম লাগবে।
২) সহজ পদ্ধতি: অনেক সময় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের আইএফএসসি (IFSC) কোড ভুল হওয়ার কারণে পেমেন্ট ফেল হয়। ইউপিআই আইডির ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি অনেকটাই কম।
৩) স্মার্টফোন থেকে অ্যাক্সেস: সাধারণ মানুষ এখন ব্যাঙ্কের থেকে বেশি ইউপিআই ব্যবহার করেন। ফলে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।
বর্তমানে পিএফ টাকা তোলার নিয়ম
বর্তমানে কোনো সদস্য অসুস্থতা, বিয়ে, বাড়ি কেনা বা উচ্চশিক্ষার মতো জরুরি প্রয়োজনে পিএফ থেকে আংশিক টাকা তুলতে পারেন। এর জন্য ইপিএফও পোর্টালে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। আবেদন করার পর কয়েক দিনের মধ্যে টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। ইউপিআই চালু হলে এই ‘কয়েক দিনের’ অপেক্ষা আরও কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More