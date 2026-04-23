UPSC Mental Prssure Tips: UPSC-র প্রস্তুতির মধ্যে চাপ কীভাবে কাটাতেন? জানালেন ৪৫ র্যাঙ্ক করা শাম্ভবী
UPSC Mental Prssure Tips: ২০২৫ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৪৬ তম স্থান অর্জন করা শাম্ভবী তিওয়ারির কাহিনী প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীর জন্য একটি উদাহরণ। তিনি কীভাবে প্রবল চাপ কাটিয়ে উঠতেন? তা জানালেন।
UPSC Mental Prssure Tips: কোনও কোচিংয়ে ভরতি হননি। অনেকেই যে কাজটা করেন, সেই দিল্লিতে গিয়ে কোনও ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেসের কোচিং সেন্টারে ভরতি হননি। সেই শাম্ভবী তিওয়ারি ২০২৫ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় ৪৬ তম স্থান অধিকার করেন।তৃতীয় প্রচেষ্টায় ৪৪৫ তম স্থান অর্জন করেছিলেন শাম্ভবী। তবে তখনও স্বপ্নপূরণ হয়নি। তাই চতুর্থবার ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেছিলেন। নোটের পরিমার্জন করেছিলেন। আরও উন্নত করেছিলেন উত্তর লেখার ধাঁচ। কোনও বিষয় আরও গভীরভাবে বোঝার উপরে মনোনিবেশ করেছিলেন। আর তার ফলাফলও মেলে হাতেনাতে। ২০২৫ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় ৪৬ তম স্থান অর্জন করেন। আর সেই উত্থান ভাগ্যের জন্য হয়নি। বরং কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল।
UPSC সিভিল সার্ভিসেসের প্রস্তুতির জন্য কী কী মাথায় রাখবেন?
১) পুরো সিলেবাসের গভীর বিশ্লেষণ।
২) টেস্ট সিরিজের প্রশ্নগুলি নিয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা। তাঁর নোটগুলিতে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ড যুক্ত করতেন।
৩) মেইনসের জন্য লেখার পরিমাণের চেয়ে ধারণার গভীরতার উপরে জোর দিয়েছিলেন।
৪) ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতির জন্য প্রচুর মক ইন্টারভিউয়ের দিয়েছিলেন। যাতে তাঁর যে দ্বিধা ছিল, তা কাটিয়ে ওঠা যায়। এই সময় তিনি আইপিএস অফিসার মহেশ ভাগবতের দিকনির্দেশনাও পেয়েছিলেন, যিনি তাঁর ডিএএফ (বিশদ আবেদন ফর্ম) পরিমার্জন করতে এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা দেখাতে অনেক সাহায্য করেছিলেন।
৫) চাপের মধ্যে কীভাবে নিজেকে শান্ত করা যায়, সেজন্য কয়েকটি বিশেষ উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি গুজরাটের কচ্ছের বিখ্যাত 'লিপন আর্ট' করতেন। তাঁর ছাদে একটি ছোটো কিচেন গার্ডেনও তৈরি করা হয়েছিল। যখনই মনের বিরতির প্রয়োজন ছিল, তিনি নৃত্য করতেন। এই শখগুলি তাঁর জন্য বিভ্রান্তি ছিল না, বরং নিজেকে মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং মনোযোগী রাখার একটি উপায় ছিল।
শাম্ভবী কেমন ধরনের অফিসার হতে চান?
ইন্ডিয়ান মাস্টারমাইন্ডকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে এখন যখন তিনি প্রশাসনিক পরিষেবায় পা রাখতে চলেছেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য তৃণমূল স্তরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তিনি বলেন, ‘আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকবে যে সরকারি প্রকল্প এবং সুযোগ-সুবিধা যাতে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সেই অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয়েছে, যেখানে তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি বোঝেন।'
তিনি বিশ্বাস করেন যে যে কোনও ক্ষেত্রই হোক না কেন, মানুষের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে আচরণ করা উচিত। শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন তাঁর লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি, যা তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজে পরিবর্তন আনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র বলে মনে করেন।
